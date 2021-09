Il Contadino Cerca Moglie, prima puntata: cast, Gabriele Corsi, anticipazioni | Tutto quello che c’è da sapere

Ritorna “Il Contadino Cerca Moglie”, con una nuova edizione, sempre su Nove. Al timone del reality il simpaticissimo Gabriele Rossi, ormai già collaudato su programmi che hanno come filone, proprio le questioni d’amore. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sullo show di prodotto da Fremantle

La vita di campagna

I più fortunati, gli abbonati a Discovery +, hanno già l’intera stagione in streaming. Gli altri potranno guardare le nuove puntate de “Il Contadino Cerca Moglie”, a partire da stasera 30 settembre su Nove. Sarà Gabriele Corsi a condurre il programma, dopo le sue esperienze televisive, in ambito sentimentale, con “Take Me Out” e “Primo Appuntamento“.

Come sarà strutturato il reality? Per chi non lo sapesse ancora, cinque ragazzi dovranno convincere le pretendenti ad amare la campagna, facendo vivere loro, le giornate bucoliche lontane dalle comodità della città e con un stile di vita tutto nuovo. Una sfida per niente facile, ma che sicuramente riserverà moltissime sorprese. I protagonisti sono già stati presentati al pubblico in una puntata speciale andata in onda nel febbraio 2021.

I 5 protagonisti de “Il Contadino Cerca Moglie”

Ma chi sono i cinque ragazzi che affronteranno questa avventura? Presto detto: i telespettatori avranno modo di seguire l’allevatore di bovini, 30enne, Emanuele, proveniente dalla provincia di Ragusa; Il 39enne casa Martino, allevatore anch’egli di bovini, ma della provincia di Brescia; Marco, il 44enne proprietario di un birrificio della provincia di Alessandria e coltivatore del luppolo e infine il foggiano e giovanissimo Michele, 21enne, allevatore di bovini e caprini allo stato brado.

Cosa ci riserverà la prima puntata? Come succede per tutti gli inizi, i contadini incontreranno le cinque pretendenti, scelte tra le tantissime che hanno risposto alla loro lettera letta in TV. Si troveranno in bellissimo borgo medievale dove avranno modo di conoscere le ragazze e iniziare a capire se ci sono delle affinità o meno.

Lo step successivo riguarderà la scelta fra le cinque candidate: solo tre si trasferiranno in fattoria per iniziare la convivenza. Dalla seconda puntata si assisterà contemporaneamente alla vita in fattoria dei cinque contadini durante la quale la convivenza con le ragazze sarà caratterizzata dai ritmi della vita di campagna, con sfide difficili attraverso le quali, le pretendenti dovranno dimostrare un buon spirito di adattamento.

Non ci resta che vedere la prima puntata di oggi prevista alle 21.25 sul NOVE e tutte le altre, ogni giovedì.