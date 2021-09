Ilary Blasi, forma fisica da urlo: qual è la dieta segreta della conduttrice

Ilary Blasi è una delle conduttrici più apprezzate di Mediaset. Sempre in perfetta forma, ama sfoggiare sul piccolo schermo un fisico statuario fasciato da abiti che mettono in evidenza una silhouette da fare invidia a chiunque. Ma come fa Lady Totti a mantenersi in forma? Scopriamo la sua dieta segreta.

Classe 1981, romana verace, Ilary Blasi ha iniziato a muovere i primi passi in televisione sin da bambina: prima con alcuni spot pubblicitari, poi con una piccolissima parte nel film Da grande di Franco Amurri quando aveva solo cinque anni. Ma è solo negli anni Novanta che Ilary realizza che il suo sogno è quello di lavorare nel mondo dello spettacolo: viene scritturata per alcuni fotoromanzi, partecipa a soli 17 anni a Miss Italia, entra a far parte del cast di Scherzi a parte e, dopo una serie di numerosissimi casting, arriva il momento della svolta con Passaparola.

Il ruolo di Letterina accanto a Gerry Scotti e ad altre showgirl che, oggi, hanno avuto enorme successo – vedi Silvia Toffanin – permette a Ilary Blasi di farsi conoscere ed apprezzare. Ma le regala anche il grande amore: Francesco Totti. Dopo Passaparola inizia la scalata verso il successo di Lady Totti che si alterna fra varie conduzioni tra Rai e Mediaset fino a diventare, ad oggi, una delle conduttrici più amate delle reti del Biscione.

Ilary Blasi, il successo tra il pubblico

Verace, sempre pronta ad ironizzare e a dire ciò che pensa senza troppi giri di parole, Ilary Blasi è amata dal pubblico proprio per queste sue caratteristiche.

Mai scontata, si presente davanti alla telecamera con lo stesso spirito con cui osserva i programmi tv dal divano di casa. Con una sola grande differenza: il look, ovviamente scelto ad hoc per ogni appuntamento in prima serata.

E sono proprio gli outfit sfoggiati da Ilary Blasi ad averla resa una delle donne più invidiate ed imitate dal pubblico femminile, ammaliato dalla bellezza e dalla silhouette perfetta che la conduttrice sfoggia.

La Blasi, infatti, non ha mai nascosto di essere attenta al proprio fisico e di abbinare in maniera corretta sport e alimentazione per tenersi in forma e preservare la sua immagine.

Ma qual è la dieta che segue Ilary?

Ilary Blasi, la dieta per una forma fisica perfetta

Nonostante tre figli, infatti, Ilary Blasi sfoggia sempre un fisico statuario dovuto ad un’attenta alimentazione e a tantissimo sport.

“Sto attenta a tutto e vado in palestra, altrimenti qua ingrasso e cade il fisico”, aveva detto lei in una intervista, confessando di prestare particolare attenzione a tutto ciò che mette in tavola.

La dieta della Blasi, infatti, ha un ridotto apporto di carboidrati ed è composta soprattutto da pesce, carne bianca e verdure.

Bandito ogni genere di condimento eccessivo, Ilary predilige le insalate, il cibo leggero, senza dimenticare di fare ogni tanto degli strappi alla regola.

Se i fritti, i condimenti, i dolci, il vino, sono eliminati dalla sua dieta, nei giorni di festa vengono tranquillamente inseriti senza troppi sensi di colpa.

“Io non vivo a dieta, io mangio sano, che è diverso”, ha chiarito lei che, oltre all’alimentazione, si mantiene in forma con tanto sport.

D’estate, infatti, ama allenarsi in riva al mare, andare in bicicletta e stare all’aria aperta, mentre in inverno alterna pilates, yoga, corsa e mini circuiti rapidi ma efficaci con step, sacco e corde nautiche.