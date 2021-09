Fino all’ultimo battito, puntata 30 settembre: le pesantissime accuse nei confronti di Diego Mancin

Nella prima serata del 30 settembre, Rai 1 propone Fino all’ultimo battito, andiamo a vedere la trama dei nuovi episodi della fiction ed il cast presente nella serie televisiva italiana, ambientata in Puglia.

I primi episodi della serie

La scorsa settimana è partita l’avventura televisiva di Fino all’ultimo battito, nuova serie televisiva prodotta da Luca Barbareschi, per la regia di Cinzia Th Torrini e con la sceneggiatura di Andrea Valagussa. I primi episodi andati in onda dal 23 settembre partono dalle vicende di un chirurgo, vale a dire Diego Mancini, interpretato da Marco Bocci.

Diego sta per lasciare la moglie per fare ritorno in Puglia, laddove conosce Elena, con la quale vorrebbe sposarsi, ma prima la coppia deve risolvere la questione con i precedenti coniugi ed i relativi divorzi, quando all’improvviso Paolo, figlio del chirurgo, accusa un malore. Al piccolo viene riscontrata un’aritmia, a quel punto il padre lo porta ad operarsi per un trapianto, facendogli saltare la fila per l’operazione, inoltre dovrà anche affrontare il boss Patruno, il quale finge di sentirsi male per poter poi evadere.

Cosa vedremo stasera

Sono previsti due episodi di stasera, il terzo e quarto della prima stagione della serie, in totale saranno 12 e trasmessi fino a giovedì 28 ottobre. Nell’appuntamento di questo 30 settembre, il boss Patruno è evaso ed ha fatto perdere le sue tracce, mentre Vanessa deve essere operata, con sua madre piena di dubbi sull’integrità morale di Diego. Lo stesso chirurgo riceverà le accuse da parte del PM e dell’ispettore sul caso della fila saltata per favorire il figlio.

Oltre a Marco Bocci, nel cast sono presenti Violante Placido nei panni della sua compagna, mentre la madre viene interpretata da Loretta Goggi. Fortunato Cerlino è invece il boss Patruno, con Bianca Guaccero ad essere la sua nuora. Questa sera saranno trasmessi il terzo e quarto episodio della serie Fino all’ultimo battito, trasmessi in priva visione su Rai Uno a partire dalle 21 e 25.