Giuseppe Zeno, la rabbia dell’attore: “A che livello stiamo scendendo?”

Giuseppe Zeno si sfoga durante un’intervista rilasciata al settimanale F e racconta di un brutto aneddoto che ha coinvolto la sua famiglia, in particolare le sue bambine

Giuseppe Zeno è su tutte le furie

Celebre volto di svariate fiction e film di successo, il napoletano Giuseppe Zeno fa sapere di essere veramente sconcertato e furioso per quello che gli è accaduto recentemente.

Protagonista di Luce dei tuoi occhi al fianco di Anna Valle, la miniserie che sta appassionando il pubblico di Canale 5 1, è felicemente sposato con Margareth Made, bellissima e famosa anche lei nel mondo della recitazione, e da lei ha avuto due bambine, Angelica e Beatrice.

La bellissima storia d’amore con Margareth Made

La storia di Giuseppe Zeno e Margareth Made potrebbe essere tranquillamente quella di un perfetto romanzo romantico. L’attore infatti ha raccontato di essersi innamorato della moglie guardandola sul grande schermo nel film Baaria.

Successivamente grazie ad amici in comune è riuscito a conoscerla e dopo un bel pò di sano e serrato corteggiamento, è riuscito a conquistarla. I due sono convolati a nozze nel 2016 e oggi Giuseppe e Margareth rappresentano una delle coppie più innamorate e solide del mondo dello spettacolo. L’ attrice ha anche deciso di sospendere provvisoriamente la sua carriera per dedicarsi alla famiglia. Entrambi non escludano in futuro l’arrivo di un terzo bebè, chissà magari, un maschietto.

Cosa è accaduto all’attore

Giuseppe Zeno ha denunciato un fatto molto sgradevole e ha sottolineato come lui tenga alla sua privacy soprattutto a quella delle sue bambine: “La gente mi chiede come stanno le bambine, allora io le mostro di spalle, ma il viso no. I minori vanno rispettati, anche se spesso non succede” Ha commentato l’attore in un’intervista rilasciata al settimanale F. Zeno.

Quello che gli è accaduto infatti è molto spiacevole e lui stesso l’ha reso noto, raccontandolo con evidente fastidio: “Di recente ero a Monopoli con Margareth e le piccole e alcune signore ci hanno fatto dei video, poi hanno contattato giornali di gossip per venderle. A che livello stiamo scendendo?”

Un’aneddoto che ha dell’incredibile e che sottolinea come a volte, la vita dei Vip, sia davvero assurda. Una vita sicuramente diversa, è quella che Giuseppe e Margareth stanno costruendo per le loro bambine. La coppia infatti ha acquistato un modesto uliveto in Sicilia. In realtà pare che sia stato un regalo di Zeno alla moglie: un rifugio paradisiaco dove vivere e crescere le loro bambine.