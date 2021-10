Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone di nuovo fidanzato? L’ex tronista beccato in dolce compagnia

L’ex tronista di Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone, accende il gossip dopo una serie di avvistamenti in compagnia di colei che sembra essere la sua nuova fidanzata.

Massimiliano Mollicone è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di Uomini e Donne. Salito sul trono di Canale 5, ha concluso il percorso televisivo scegliendo Vanessa Spoto con cui ha avviato una relazione durata alcuni mesi. Dopo un’estate trascorsa all’insegna dell’amore, i due sono apparsi sempre più distanti, i fan hanno notato il distacco e, alla fine, Massimiliano e Vanessa hanno annunciato la fine della relazione.

Lui, tuttavia, pare aver già voltato pagina: dopo l’ufficializzazione della rottura con la Spoto, si diceva che Mollicone avesse ripreso i contatti con una sua ex corteggiatrice, la non scelta Eugenia Rigotti. È stato lui stesso, poi, a smentire il gossip e a confermare di aver voltato pagina dopo l’amore con Vanessa. Recentemente, infatti, è stato avvistato in compagnia di una ragazza bionda che pare sia diventata la sua nuova fidanzata.

Massimiliano Mollicone, chi è la nuova fidanzata

Come segnalato al sito Isaechia, alcuni fan di Uomini e Donne hanno immortalato Massimiliano Mollicone in giro per le vie di Roma insieme ad una misteriosa ragazza.

Bionda, alta, lei si stringe alla mano dell’ex tronista che, incalzato sui social, non ha avuto problemi nel confermare la nuova frequentazione.

“Non sto facendo male a nessuno – è intervenuto lui sui social dopo una serie di messaggi che gli sono stati inviati da chi sperava in un ritorno di fiamma con Vanessa Spoto – . Non ha senso essere indignati. Non odiate, non rompete con queste cose, vogliamoci bene vi prego”.

Molti, infatti, credevano che Mollicone e la sua scelta a Uomini e Donne potessero concedersi una seconda possibilità, ma lui non ha avuto remore nel voltare definitivamente pagina e mettere fine a quella storia.

Ad oggi, dunque, Massimiliano pare essere legato ad una nuova ragazza la cui identità rimane, almeno per il momento, misteriosa.

Davanti alle offese di chi ha iniziato ad insultare la giovane, però, l’ex di Uomini e Donne non è rimasto in silenzio e si è detto pronto a difenderla perché “non ha colpe”.

Massimiliano Mollicone e l’addio a Vanessa Spoto

Vanessa Spoto ha preferito non commentare la nuova relazione di Massimiliano Mollicone, ma se inizialmente i rapporti tra loro sembravano distesi, ad oggi potrebbe non essere più così.

La storia tra i due è finita per l’eccessiva presenza di lei nella vita di lui e lo stesso ex tronista ha commentato: “Io e Vanessa avevamo idee diverse su come vivere la vita di coppia. Ogni volta che lei lasciava Prato per venire a trovarmi, trascorreva intere settimana a casa mia. Ho cercato più volte di farle presente che sarebbe stato giusto mantenere i nostri spazi. Ero perennemente insieme a lei e avevo difficoltà a vedere i miei amici”.

Sembra che l’eccessiva presenza di lei in casa della famiglia di Mollicone abbia creato non poche diatribe e, alla fine, Massimiliano ha preferito la sua libertà.