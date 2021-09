Anna Valle, conoscete suo marito Ulissa? Lui notissimo produttore cinematografico

Attrice molto amata, ex Miss Italia e famosa per la sue interpretazioni in numerose serie di successo. Si tratta di Anna Valle. Sapete chi è suo marito? Conosciamolo meglio

Il marito di Anna Valle

Anna Valle è diventata famosa dopo aver vinto Miss Italia nel 1995. Da quel momento ha intrapreso la strada della recitazione, vestendo ruoli importanti in film di successo e fiction celebri come per esempio Commesse, Le stagioni del cuore e tanti altri.

L’attrice che ha anche lavorato all’estero, precisamente in Germania, dove ha girata un film di fantascienza è felicemente sposata con Ulisse Lendaro, avvocato di Vicenza e cineasta. Dalla loro unione sono nati i loro due figli Ginevra, venuta al mondo nel 2008 e Leonardo, nato nel 2013.

Chi è Ulisse Lendaro

Ulisse Lendaro è nato l’8 febbraio del 1973 a Vicenza ed è famoso nel mondo del gossip, proprio per essere il marito della bellissima Anna Valle. Ma è anche conosciuto per essere un noto produttore cinematografico. Il marito dell’ex Miss Italia, infatti, condivide con quest’ultima la stessa passione per il Cinema, ricoprendo anche il ruolo di regista e attore, oltre ad essere un avvocato.

Il 47enne vicentino nel suo lungo curriculum, riporta anche un ruolo nel film Meddley-Brandelli di scuola nel 2000. 17 anni dopo invece produce il lungometraggio dal titolo L’età imperfetta. Il 2006 è l’anno in cui ritorna al grande schermo con il film MissTake. Qui, che prende parte anche Anna Valle, veste il ruolo di co-produttore e condivide il palco con Remo Girone.

Il primo incontro

L’attore ha trovato l’amore con la bellissima Anna Valle con la quale è convolato a nozze nel 2008. La coppia è molto riservata e non ama mettere in piazza la loro vita privata, anche se non mancano alcune rare dichiarazioni della Valle che rivelano alcuni aspetti del loro primo incontro:

“È successo al teatro di Vicenza. Ero in scena con ‘Le Troiane’. Ho incontrato lì questa persona e da quel momento siamo rimasti insieme. Era venuto a vedere uno spettacolo, una delle ragazze che lavorava, me lo ha presentato. Mi è piaciuto subito, poi abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo prodotto un film e abbiamo iniziato così a frequentarci, fino a stare sempre insieme.”

Secondo quanto rivelato dalla diretta interessata in un’intervista, pare che il marito Ulisse Lendaro l’abbia corteggiata tantissimo, per qualche mese, anche via sms, dopo essersi conosciuti e incontrati la prima volta. Anna Valle ancora adesso conserva gelosamente lo scambio dei messaggi, un periodo romantico della loro bellissima storia d’amore, riscrivendoli a mano in un diario.