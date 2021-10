Mehdi Nebbou, chi è l’attore protagonista di Morgane Detective Speciale

Capelli e occhi bruni: il suo personaggio si accosta a quello di Morgane. E’ Mehdi Nebbou, ossia Adam Karedec della serie tv francese, che dal 14 settembre, tutti i martedì su Rai sta tenendo incollati milioni di telespettatori con il 20% di share. Conosciamo meglio il protagonista.

La serie è già amata da tutti

Nella serie Tv lei è una 38enne di nome Morgane. Ha 3 figli e due ex compagni, una passione sfegatata per gli abiti sgargianti e un intuito pazzesco, da fare invidia a Jessica Fletcher. Morgane lavora in un commissariato di polizia come donna delle pulizie, ma una notte fa cadere per sbaglio il dossier di un omicidio e da quel momento la sua vita cambia per sempre. La donna infatti, non solo capisce immediatamente che le indagini stanno andando dalla parte sbagliata, ma scopre anche una traccia importante per risolvere il caso. Ed ecco che le viene offerta una proposta di collaborazione.

Lui è Adam Karedec, l’investigatore che lavorerà al suo fianco, dal fascino misterioso, interpretato proprio da Mehdi Nebbou, francese con studi approfonditi in Germania.

La serie è approdata in Rai il 14 settembre e Morgane Alvaro è già un’eroina amati da tutti.

Chi è Mehdi Nebbou

Mehdi Nebbou è l’attore che interpreta Adam Karedec. Nato nel 1971 a Bayonne si sposterà da ragazzino in Germania, precisamente a Berlino, dove inizierà gli studi di recitazione dal 1995 al 2000.

Il suo volto infatti è celebre nel cinema tedesco e francese anche se non mancherà di comparire anche in Italia, nella serie di Netflix, Baby andata in onda nel 2018 su Netflix. Qui Mehdi interpreta Damiano il padre della protagonista. Nel 2021 viene scelto come uno dei protagonisti principali, nella serie tv francese Morgane-Detective speciale.

LEGGI ANCHE ———–>”Una vita”, chi è l’attrice che interpreta Laura. Tutto su Agnès: età, foto Instagram, vita privata

Vita Privata

Mehdi Nebbou è molto riservato e non si sa con assoluta certezza se è sposato o mento. Il suo account Instagram è seguito da 3.968 follower ed è tappezzato di foto che lo ritraggono durante i suoi viaggi.

LEGGI ANCHE ———–>Morgane Detective geniale, su Rai 1 la serie francese campione d’incassi | Trama, cast e data di inizio

Tuttavia una donna speciale al suo fianco ce l’ha e si tratta dell’ attrice e fotografa, molto famosa, Nouma Bordj. I due si sono conosciuti proprio durante un viaggio e da quel momento sono inseparabili. Dalla loro unione è nata la lorio unica figlia.