Rocco Papaleo, conoscete l’ex moglie Sonia? Anche lei lavora nel mondo del cinema

Rocco Papaleo è uno degli attori del mondo dello spettacolo italiano più amati degli ultimi anni. Ha collaborato con colleghi d’eccezione: da Leonardo Pieraccioni e Checco Zalone. Pochi sanno che ha un’ex moglie di nome Sonia. Ecco delle informazioni interessanti sul suo conto.

La carriera di Rocco Papaleo

Antonio Rocco Papaleo è nato a Lauria il 16 agosto 1958. Oltre a essere un attore, è anche regista, sceneggiatore e showman italiano. Ha ottenuto la fama grazie a uno spettacolo teatrale di Salvatore Di Mattia. Si è subito proiettato nel mondo del cinema e ha ottenuto nel 1989 un ruolo di spicco ne Il male oscuro di Mario Monicelli. In seguito ha avuto modo di collaborare con Leonardo Pieraccioni in vari film: Il Paradiso all’improvviso, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Una moglie bellissima, Io & Marilyn, Finalmente la felicità. Poi ha lavorato anche con Checco Zalone in Che bella giornata, film che ha realizzato il maggiore incasso della storia del cinema italiano. Nel 2014 è stato protagonista del film Un boss in salotto di Luca Miniero e poi nello stesso anno è stato protagonista de La Buca di Daniele Cipri. Della sua vita privata non si sa tanto. I fan più curiosi hanno indagato e hanno scoperto che ha avuto una moglie, anche lei famosa del mondo dello spettacolo. Si chiama Sonia Peng e lavora sia dietro che davanti alla telecamera.

Un’artista a tutto tondo

Sonia Peng è nata a Bellinzona il 22 aprile 1965. Nel 1984 si è iscritta all’Accademia delle Belle Arti di Brera di Milano e, una volta conseguita la laurea, ha iniziato a far parte del mondo dello spettacolo. In un primo momento non ha lavorato davanti alle telecamere, in quanto è statoa assistente e poi designer e scenografa. Tra il 1989 e il 1992 si è occupata del settore della pubblicità, anche se allo stesso tempo ha lavorato sui set cinematografici. Ha contribuito alla realizzazione di film che hanno fatto la storia, come Paolo Borsellino, L’ultimo Padrino e Cado dalle nubi. Si è occupata anche della scenografia di alcune serie di Netflix come Baby. Il suo curriculum, dunque, merita rispetto e può essere preso come modello di riferimento. Per quanto riguarda la sua storia (ormai giunta al capolinea) d’amore con l’attore, non si sa nulla. Nonostante entrambi siano dei personaggi pubblici, non tendono a mettere alla mercé di tutti le proprie questioni sentimentali.

Nuovo progetto per l’attore

Rocco Papaleo in questo periodo si sta dedicando alle riprese di Scordato, la nuova commedia diretta è interpretata da lui in persona. Il film è prodotto da Indiana Production e Less Is More Produzioni con Vision Distribution. Le riprese si svolgeranno per 6 settimane in Basilicata, Maratea e a Salerno. Non a caso anche Sonia Peng si occuperà della scenografia. Ciò confermerebbe che due sono rimasti in buoni rapporti.

