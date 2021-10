Elodie e Marracash: storia al capolinea? | Il discusso post della cantante

Il talent show targato Mediaset Amici negli anni ci ha regalato decine di talenti che, ad oggi, continuano a farci sognare e ballare con la propria musica. Una delle artiste più amate del parterre musicale italiano lanciate da Maria De Filippi è Elodie la quale, con la sua voce forte e decisa, è in grado di emozionare il pubblico con ogni sua canzone.

La cantante dal 2019 è legata sentimentalmente al rapper Marracash, con il quale ha vissuto una travolgente storia d’amore. Perché parlo al passato? Perché l’ultima foto pubblica della coppia risale al 4 giugno: da allora sono iniziate a circolare voci di corridoio inerenti a una presunta crisi tra i due artisti. Nelle ultime ore, inoltre, il settimanale Oggi ha lanciato un’indiscrezione che potrebbe avvalorare la suddetta tesi. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Cuore infranto

Le voci riguardanti la crisi di coppia tra Elodie e Marracash non accennano a fermarsi. Inizialmente, i due artisti hanno smentito la notizia, ma i dubbi sulla loro attuale situazione continuano a circolare. Ad alimentare la curiosità di tutti i fan dei due artisti ci ha pensato il settimanale Oggi, il quale ha rivelato di aver visto la Di patrizi in un bar di Milano con il viso “provato e sofferente”.

Successivamente, la cantante è stata raggiunta da un’amica… ma di Marracash neanche l’ombra. “Sta soffrendo e si vede” sostiene il settimanale riferendosi a Elodie, aggiungendo anche che “mentre la sua carriera vola, il suo cuore sanguina”. I due artisti, al momento, non hanno né smentito né confermato la notizia.

Tutti i fan della coppia, ovviamente, sperano in un ritorno di fiamma tra i due. Per sapere la verità sulla vicenda, non ci resta che aspettare che i due artisti decidano di uscire allo scoperto. Quale sarà il prossimo post che vedremo sui loro profili social? Un annuncio che ufficializzi la rottura o un bel bacio appassionato che confermi il perdurare del loro amore?

Quando tutto nasce per caso

Nessuno di noi può prevedere il momento in cui il grande amore decide di bussare alla porta. Tra Elodie e Marracash, infatti, è iniziato tutto per caso, grazie a un progetto lavorativo che i due hanno condiviso. Galeotta fu la canzone, Margarita, in questo caso, che il rapper e la cantante hanno inciso insieme.

“Un incastro di pianeti meraviglioso”: con queste parole, inizialmente, Marracash aveva descritto il suo incontro con Elodie. La coppia, molto riservata, ha vissuto i primi tempi della relazione lontano dalle telecamere per poi decidere, successivamente, di gridare al mondo intero il loro amore.