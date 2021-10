“Sembrate delle scimmie”, Soleil Sorge nell’occhio del ciclone: l’accusa di razzismo nei suoi confronti

Accuse di razzismo nei confronti di Soleil Sorge a causa di un termine particolare, utilizzato all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma non tutti la pensano allo stesso modo.

Litigi al Grande Fratello Vip

Torna il razzismo al Grande Fratello Vip. Questa volta a finire nel mirino delle polemiche c’è Soleil Sorge. Dopo lo scontro tra Samy Youssef, è stata la volta tra Ainett Stephens e Soleil Sorge. Quest’ultima ha usato un termine che Raffaella Fico ha interpretato come un comportamento razzista, ma i telespettatori, testimoni anche loro della scena, ritengono che in realtà non sia così e puntano il dito contro la modella campana.

Tutto è partito però dal primo litigio, quello tra gli altri due protagonisti dello show. Nello specifico Alex Belli ha chiesto a tutti i suoi compagni di stare in silenzio, perchè c’era in corso una una comunicazione dalla regia. Il modo con cui l’ha fatto però non è piaciuto ai concorrenti ed è per questo motivo che è intervenuta Soleil Sorge.

La frase detta da Soleil Sorge

L’Influencer rivolgendosi verso Samy e Ainett le ha intimate a non urlare: “Sembrate delle scimmie”. Una frase che non è piaciuta per niente alla modella venezuelana, che su tutte le furie, ha risposto di non ricevere la morale da lei, che è sempre la prima ad urlare, quando c’è una discussione in casa, e non lascia parlare nessuno.

Secondo Ainett, Samy era tranquillo, al contrario di Alex, che invece ha iniziato a strillare. Insomma, dopo varie discussioni alla fine ciò che è rimasto impresso a tutti, sono state le parole usate da Soleil Sorge. Una frase che ha diviso in due la casa con Raffaella Fico che si è sentita in dovere di prendere le difese di Anniett.

Raffaella Fico la pensa così

“Soleil ha dato delle scimmie ad Ainett e Samy”. Ribadisce la Fico e dichiara che accostare la parola scimmia ad una persona venezuelana e egiziana è sinonimo di razzismo. “Non transigo” Ha sottolineato Raffaella, aggiungendo che Soleil avrebbe anche preso in giro il modello, perchè non parla bene l’italiano.

LEGGI ANCHE ———–>Grande Fratello Vip, Raffaella Fico e Mario Balotelli: perché è finita? La gieffina: “Relazione troppo affollata”

“Razzismo? Non scherziamo”. E’ stata la risposta della Sorge, specificando che la parola “scimmie” non era indirizzato a delle persone specifiche ma a tutti, in modo generico.

LEGGI ANCHE ———–>Grande Fratello Vip, Raffaella Fico punzecchia Mario Balotelli che sbotta:”Che p***è”

I telespettatori, che hanno commentato la questione in rete, non sono tutti d’accordo con Raffaella Fico, asserendo che il comportamento della showgirl campana è presuntuoso. Chissà se la questione verrà chiarita in diretta nella prossima puntata!