Tale e Quale Show: anticipazioni, ospiti e imitazioni della puntata del 1 ottobre | Tutto quello che c’è da sapere

Nella serata dell’1°ottobre si terrà la terza puntata del programma Tale e quale show 2021, andiamo a vedere quali cantanti verranno imitati dai concorrenti del cast facente parte dell’11esima edizione della nota trasmissione.

Cosa è accaduto nelle prime due puntate

Anche la seconda puntata è andata ai Gemelli di Guidonia. Il trio reso famoso da un programma radiofonico di Fiorello, si era già aggiudicato la prima serata, quando hanno proposto il tormentone estivo Mille, imitando nella fattispecie l’insolito terzetto formato da Orietta Berti, Fedez ed Achille Lauro. La scorsa settimana si sono invece imposti nei panni dei Bee Gees.

Leggi anche: Tale e Quale Show, tutto sui Gemelli di Guidonia, rivelazione del programma | La loro carriera

In classifica, i Gemelli di Guidonia sono nettamente in testa con 130 punti, con 16 e 17 lunghezze di vantaggio su Francesca Alotta e Deborah Johnson, a quota 100 troviamo invece Ciro Priello de i The Jackal. A chiudere la graduatoria, il comico campano Biagio Izzo, reduce dalle imitazioni di Caterina Valente e Nino D’Angelo, con cui si era classificato in entrambe le puntate penultimo, ma la sommatoria dei due appuntamenti lo relegano in fondo.

Le esibizioni previste

Per quanto riguarda la terza puntata del talent musicale per vip, i Gemelli di Guidonia tenteranno lo storico tris con Morandi, Tozzi e Ruggeri, trio scelto in occasione del Festival di Sanremo 1987, poi vinto con Si può dare di più. A Ciro Priello il compito più arduo con il leggendario Freddie Mercury, anche per Stefania Orlando e Simone Montedoro il confronto con due titani come Mina e Celentano, mentre Francesca per Alotta e Deborah Johsnon le cantanti da imitare saranno rispettivamente Gianna Nannini ed Amii Stewart.

Leggi anche: Star in the Star di Ilary Blasi troppo simile a Tale e Quale Show di Carlo Conti? La Rai provoca…

Dennis Fantina dovrà invece imitare Zarrillo, per Pierpaolo Pratelli ci sarà Achille Lauro, i Righeria per Biagio Izzo, infine a Federica Nargi ed Alba Parietti viene affidata l’imitazione rispettivamente di Jennifer Lopez e Patty Pravo. La terza puntata andrà in onda come ogni venerdì sera, alle ore 21 e 25, ricordando come dopo otto puntate di Tale e quale show 2021, i primi 6 classificati accederanno al torneo dei Campioni con i migliori della scorsa edizione del programma condotto da Carlo Conti.