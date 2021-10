Beautiful, anticipazioni 1 ottobre: Liam si intromette tra Steffy e il Dottor Finnegan

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, venerdì 1 ottobre, della soap di Canale 5 Beautiful, in onda dalle 13.40 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La puntata odierna

Quest’oggi dalle 13.40 circa, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap Beautiful. Andiamo a vedere le anticipazioni di odierne del 1 ottobre. Steffy sta cercando di riprendersi e, in questo momento, ha bisogno di prendersi cura di se stessa. Al suo fianco, come sempre suo padre, la piccola Kelly, ma anche un uomo che ha dimostrato di avere delle attenzioni particolari per lei. Stiamo parlando del Dottor Finnegan. Anche la giovane Forrester sembra essere molto attratta dal giovane medico.

Tra i due nascerà dapprima un profondo legame: quando Steffy avrà una pesante discussione con Hope, la Forrester si confiderà proprio con il giovane medico. Steffy, però, è ormai dipendente dagli oppiacei prescritti proprio da Finnegan e, quando quest’ultimo annuncia che non prescriverà più medicinali di questo genere, la Forrester cade nello sconforto.

Leggi anche ——> “Sembrate delle scimmie”, Soleil Sorge nell’occhio del ciclone: l’accusa di razzismo nei suoi confronti

L’ingresso di Liam

Steffy, dunque, cercherà di ottenere i farmaci sotto banco. Non solo: Hope ha deciso, dato il delicato momento di Steffy, di tenere a casa sua la piccola Kelly. Una decisione che preoccupa Liam, consapevole che la lontananza da sua figlia non potrà fare altro che nuocere alla Forrester.

Leggi anche ——> Grande Fratello Vip, le sorelle Selassié non sono davvero Principesse: hanno ingannato tutti?

Liam, inoltre, ha intuito che tra Steffy e il Dottor Finnegan sta nascendo qualcosa. Preoccupato per la Forrester, andrà a parlare con il giovane medico. Durante questa conversazione, Liam ribadisce a Finn che non può spezzare il cuore alla Forrester, già in un periodo molto difficile. Altrimenti se la dovrà vedere con lui.