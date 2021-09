L’Ispettore Coliandro 8, la verità sull’assenza di Gargiulo: che fine ha fatto l’attore Giuseppe Soleri?

Gli appassionati della fiction tv L’Ispettore Coliandro hanno notato un’importante assenza nell’ottava stagione: ecco perché manca l’Ispettore Capo Gargiulo, interpretato da Giuseppe Soleri.

Quando un membro del cast abbandona una serie tv di punto in bianco si pensa sempre a delle divergenze, delle liti con gli altri attori o con gli autori della fiction in questione.

Inevitabile, dunque, che anche i telespettatori più attenti alle vicende dell’Ispettore Coliandro 8 abbiano pensato a motivi di questo tipo rispetto all’addio di Giuseppe Soleri, che interpreta l’Ispettore Capo Gargiulo.

L’Ispettore Coliandro 8: l’addio di Giuseppe Soleri al personaggio di Gargiulo

Ancora una volta le vicende ruotano intorno alla figura centrale di Giampaolo Morelli, l’attore che presta volto, voce e interpretazione all’amatissimo personaggio de L’Ispettore Coliandro. Ma l’assenza di Gargiulo, contrariamente a quanto si pensi, è dovuta invece ad una scelta di tipo professionale da parte dell’attore che ha scelto come nome d’arte Soleri, mentre all’anagrafe è Giuseppe Saccà. L’interprete del ruolo di Gargiulo ha deciso di seguire la carriera del produttore, come prima di lui ha già fatto il padre Agostino.

Prima di abbandonare definitivamente il set Saccà aveva deciso di lavorare sia come attore che come produttore: lo abbiamo visto prendere parte ad altri programmi televisivi, come Il Commissario Nardone e la miniserie su Moana Pozzi, mentre nello stesso momento si occupava degli impegni di produzione con la Pepito Produzioni, fondata dal padre.

LEGGI ANCHE: Sophia Loren si aggiudica il premio speciale L.A. Italia Legend Award

Con il passare del tempo gli impegni si sono fatti più onerosi e sono arrivati anche tanti riconoscimenti: insieme al padre Saccà/Soleri è stato premiato con due Nastri d’Argento come Miglior Produttore per “Favolacce” ed “Hammamet”. Ad un certo punto l’uomo ha dovuto fare una scelta e così, nel 2020, durante le riprese dell’ottava stagione de L’Ispettore Coliandro, si è visto costretto a rinunciare al personaggio ideato da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, comparendo solo in una breve citazione nell’episodio “Il Fantasma”, quando si fa riferimento alla grappa alle rose regalata a Coliandro proprio da Gargiulo.

Giuseppe Saccà: la carriera da produttore e il futuro da attore

La carriera da produttore continua con numerosi successi: nel luglio 2021 è stato nominato Amministratore delegato di 302 Original Content, società di produzione di contenuti originali del gruppo internazionale Emg. Sul fronte attoriale il suo posto è stato colmato da altri personaggi che hanno conquistato più spazio, come l’agente Lorusso, interpretato da Francesco Zenzola dalla sesta stagione.

LEGGI ANCHE: 7 ore per farti innamorare | il film diretto da Giampaolo Morelli su Amazon

Guardando alla caratterizzazione di questo personaggio e alla sua crescente importanza c’è chi è pronto a scommettere che proprio Lorusso stia per diventare il nuovo Gargiulo. Per quanto riguarda il ruolo interpretato a lungo da Saccà, gli autori preferiscono non svelare all’interno della serie quale sia il suo destino: in questo modo all’interno della trama si lascia la porta aperta ad un suo possibile ritorno, fosse anche solo per una puntata o una breve apparizione. Di sicuro gli appassionati della serie non potrebbero far altro che vivere con gioia una nuova incursione dell’Ispettore Gargiulo.