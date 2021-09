Lory Del Santo, la tragica dipartita del figlio Loren | Il racconto dell’attrice

Lory Del Santo parla del suo grande dolore a “Oggi è un altro giorno”. La showgirl ripercorre i tragici momenti della morte del figlio, diciannovenne, avvenuta nel 2018. Quali sono state le cause della sua morte?

Una grave patologia cerebrale

Lory Del Santo ritorna a parlare di suo figlio Loren, l’ultimo nato, precisamente nel 1999, morto nel 2018, dopo aver sofferto di una lunga malattia, l’anedonia. Questa patologia impedisce di provare sentimenti, emozioni e piaceri. Il ragazzo viveva da diversi anni negli Usa, a Miami, e studiava alla Miami Beach High School. A diciannove anni si è tolto la vita.

“Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale”. Aveva detto Lory Del Santo in un’ intervista a Verissimo.

Il distacco

A distanza di qualche anno, Lory Del Santo, ospite da Serena Bortone, racconta degli ultimi anni vissuti dal figlio, soprattutto il 2017, quando la sua malattia peggiorò, facendogli sviluppare una doppia personalità. “Non ha mai visto un medico, mentalmente era super intelligente e questa sua condizione gravava su un altro aspetto, che era il distacco da ciò che nella vita è la felicità”. Ha specificato.

In questi anni la Del Santo ha ritrovato gli scritti del figlio: “Alla fine forse è stato meglio così perché ci sono malattie che non tornano mai indietro”. Nonostante questo immenso dolore, la Del Santo non ha rimpianti: “Lui ha vissuto il meglio che poteva, io gli ho dato tutto quello che potevo per stargli vicino”.

I tre vuoti incolmabili di Lory Del Santo

Lory Del Santo ha tre vuoti incolmabili nel cuore, perchè ha perso tre figli. Il primo forse è quello che più ricordano i telespettatori, morto da bambino a causa di un tragico incidente. Era il piccolo Conor che Lory Del Santo ha avuto dalla rockstar Eric Clapton. A soli 5 anni, il 20 marzo del 1991 è caduto da una porta finestra che si trovava al 53° piano di un grattacielo.

Il secondo aveva sei mesi, figlio del tennista olandese Richard Krajicek. Il piccolo è stato vittima della cosiddetta SIDS ( morte in culla), una sindrome che colpisce improvvisamente i bambini al di sotto di un anno di età

“Ho cercato di rimuovere il dolore, però per scrivere di un’emozione devi andare nei dettagli e lì ti perdi in questo mondo oscuro da cui è difficile uscire, risalire a galla.” Ha spiegato Lory Del Santo a Oggi è un altro giorno, dichiarando che in fondo oggi si sente felice: “Ho avuto tanto, già la possibilità di vedere il mondo, la natura, già questa è una grande cosa. Bisogna accontentarsi dei fiori che troviamo, noi siamo in un deserto ma ci sono dei punti strategici in cui nascono dei fiori”.