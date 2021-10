Andrea Casalino e Paola Caruso, perché è finita la loro storia d’amore? Dopo anni spunta la verità

Tra i giovani aitanti del Grande Fratello Vip 6 si è distinto Andrea Casalino, che ha sin da subito attirato l’attenzione del pubblico femminile. Il nome del modello non è del tutto sconosciuto al gossip: anni addietro, infatti, ha avuto una storia d’amore con Paola Caruso.

Originario di Brindisi, classe 1983, Andrea Casalino ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 per farsi conoscere un po’ di più dal pubblico da casa. Modello, ex corteggiatore di Uomini e Donne – cui ha partecipato nel 2010 – vincitore della fascia “Uomo Ideale D’Italia” nella kermesse “Mister Italia”, Casalino ha lavorato anche come attore nei film “Rodolfo Valentino – La leggenda”, “Squadra antimafia” e “L’ispettore Coliandro”.

Desideroso di farsi conoscere ancora di più dal pubblico che ha avuto modo di vedere solo per poco tempo il suo volto sul piccolo schermo, Andrea Casalino non è del tutto sconosciuto agli appassionati di gossip. Circa cinque anni fa, infatti, è balzato agli onori della cronaca rosa per la sua relazione sentimentale con la showgirl Paola Caruso. Dopo poco, però, i due si sono detti addio: ma perché è finita tra il gieffino e la “Bonas” di Avanti un altro?

Andrea Casalino e l’amore con Paola Caruso

È stato lo stesso Casalino a raccontare alcuni retroscena riguardanti la relazione con Paola Caruso e le motivazioni che lo hanno spinto a troncare la storia.

A dispetto di quanto di possa immaginare, tuttavia, Andrea ha preferito definire il rapporto con la showgirl una semplice frequentazione e non una vera e propria storia.

“Mi sono frequentato con lei 3-4 mesi. Nacque solo una frequentazione – ha chiarito Casalino in una intervista per TvBlog – . Quando capii che il suo carattere particolare era totalmente incompatibile con il mio, me ne sono scappato”.

È stato il carattere della Caruso, dunque, a indurre Casalino a dirle addio e non, come si scrive, la scelta del concorrente del Gf Vip di partire per la Bulgaria per girare il film “Rodolfo Valentino – La leggenda”.

Andrea, tuttavia, è pronto per un eventuale confronto con la sua ex davanti alle telecamere di Canale 5. “[…]Come prima cosa, ho pensato che Paola Caruso potrebbe venire e sbroccare in studio! La sto vivendo molto tranquillamente, a dir la verità – ha rivelato – . Sono passati tantissimi anni. Sono contento che Paola sia riuscita a realizzarsi e a trovare un suo equilibrio. Mi dispiace che non abbia trovato un uomo stabile”.

Andrea Casalino single al Gf Vip?

Oltre a Paola Caruso, Andrea Casalino pare abbia avuto un flirt anche con un’altra ex del Grande Fratello, Alessia Macari.

Ad oggi, però, il modello si è dichiarato single e disposto ad iniziare una nuova storia d’amore davanti alle telecamere di Canale 5.

“Mi è caduto l’occhio su Sophie Codegoni. È oggettivamente bella, anche se dalle foto alla realtà, cambia un pochino… – ha commentato lui – […]. Anche Raffaella Fico è carina… Sono tutte belle”.

Casalino, però, pare non abbia alcuna intenzione di fermarsi all’aspetto estetico vista la sua età. “Io voglio la classica ragazza della porta accanto”, ha concluso lui.