Tommaso Eletti, stoccata alla De Filippi: “Uomini e Donne? Ci andrei ma solo se…”

Il primo concorrente eliminato da questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è stato il giovane Tommaso Eletti, il quale è diventato “famoso” dopo aver partecipato a un altro programma di grande successo, Temptation Island.

L’uscita di Tommaso dalla casa più spiata d’Italia ha certamente contribuito a far sì che l’attenzione mediatica su di lui si intensificasse. A tal proposito, di recente l’ex gieffino ha rilasciato un’intervista a Super Guida Tv, durante la quale sono stati affrontati diversi argomenti. Tra tutte le cose che sono state dette, Eletti ha fatto dei riferimenti riguardanti svariati temi, tra cui l’eliminazione dal GF, il suo futuro in televisione, la sua ex Valentina e l’interesse maturato all’interno del reality nei confronti di una delle sue coinquiline. Ecco alcuni estratti della lunga intervista di Tommaso.

L’esperienza all’interno della casa

Terminata l’esperienza del Grande Fratello, Tommaso Eletti ha scelto Super Guida Tv per rilasciare alcune dichiarazioni su come abbia vissuto la permanenza nella casa e la successiva eliminazione: “Mi aspettavo di essere eliminato perché fuori c’è molta gente che è invidiosa e che mi odia. Molti sono rimasti fermi all’esperienza di Temptation Island. Con Francesca sapevo che sarei uscito, mentre con Davide forse ero sicuro di potermi salvare. C’era qualcosa, però, che mi diceva che sarebbe toccato a me. I tanti hater che ho mi hanno buttato fuori“. Successivamente, Eletti ha ribadito la sua convinzione riguardo alle ultime apparizioni al GF della sua ex fidanzata, attribuendole solamente alla ricerca di visibilità e alla volontà della donna di entrare a far parte del cast del reality. Sempre parlando di donne, Tommaso ha anche fatto delle dichiarazioni su Soleil Sorge, verso la quale avrebbe maturato un certo interesse.

Ecco come l’ex gieffino ha descritto il suo rapporto con la bella influencer: “Lei è una bellissima ragazza, intelligente, carismatica, dolce, ma anche prepotente. […] Ho percepito che gli stavo simpatico e che gli stavo a cuore, si era affezionata a me. Poi se quando uscirà dovesse nascere qualcosa ne sarei solo che contento. Non mi faccio troppe illusioni. Non so se sono il suo tipo, ma su molte cose siamo simili. Quando ho lasciato la casa, lei ci è rimasta molto male”. Caro Tommaso… se son rose, fioriranno!

Sogni e aspirazioni

Sempre durante l’intervista con Super Guida Tv, Tommaso Eletti ha anche rivelato a quali programmi vorrebbe partecipare e la carriera che sogna di intraprendere: “Sicuramente mi piacerebbe partecipare a L’isola dei famosi. Sarebbe una bella sfida mentale e fisica. Poi mi hanno proposto di lavorare nel cinema, però devo studiare. Valuterò man mano le proposte che arriveranno”.

Sempre in riferimento al suo futuro televisivo, Tommaso ha fatto chiarezza sulle voci che lo definiscono come uno dei futuri partecipanti del dating show Uomini e Donne: “Non mi è stato mai proposto. […] Non ho bisogno di andare in un programma per trovarmi una ragazza. Se mi dovessero chiamare per andare a Uomini e Donne ci andrei solo se mi pagassero bene“. Potrà essere amato da alcuni e criticato da alti, ma su una cosa non ci sono dubbi: Tommaso è un giovane ragazzo senza peli sulla lingua!