Deborah Johnson e il racconto del terribile lutto: “Da lui ho imparato tutto”

Tra i concorrenti di questa nuova edizione di Tale e Quale Show spunta il nome di Deborah Johnson, figlia d’arte: suo padre, scomparso all’improvviso, era il famoso Wess.

Tutti i venerdì in prima serata su Rai Uno, Deborah Johnson si esibisce interpretando i brani più celebri della musica internazionale a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti.

Non tutti sanno che la donna, oltre ad essere cantante e corista, è anche figlia d’arte: suo padre era Wesley Johnson, meglio conosciuto come Wess, che è stato bassista di Rocky Roberts e cantante in coppia con Dori Ghezzi, compagna di Fabrizio de Andrè.

Vita e carriera di Wess, l’artista padre di Deborah Johnson

Wess, artista statunitense naturalizzato italiano, raggiunse il successo negli anni Sessanta, quando mise la sua esperienza come bassista al servizio del complesso di Rocky Roberts, The Airedales, nel quale era anche arrangiatore e cantante. Fu Renzo Arbore, insieme a Gianni Boncompagni, a scoprirne le potenzialità, nel 1966, e a portarli in Italia perché si esibissero con il loro rhythm and blues. L’anno successivo alcuni dissapori interni portarono alla scissione: Rocky Roberts abbandonò il gruppo e Wess divenne il cantante solista, prestando la voce ad uno dei brani più amati di sempre, Senza luce, cover di A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum.

Qualche anno più tardi, nel 1972, Wess decise di incidere un brano a due voci, Voglio stare con te, cover in italiano del brano United We Stand e per l’occasione scelse Dori Ghezzi, che sarebbe poi diventata compagna fedele e inseparabile del grande cantautore italiano Fabrizio De André: i due vennero in contatto perché appartenevano alla stessa casa discografica, la Durium e la canzone fece registrare un notevole successo.

Deborah Johnson a Tale e Quale Show con la passione ereditata dal padre

La vita di Wess fu interrotta bruscamente il 21 settembre 2009: la causa della morte è stata una crisi asmatica. Non è bastato il ricovero d’emergenza all’ospedale di Winston, nella Carolina del Nord, dove l’uomo era nato. Il cantante aveva 64 anni al momento della scomparsa e stava continuando a vivere la sua più grande passione, quella per la musica: il giorno prima della crisi aveva tenuto un concerto a New York e nelle settimane precedenti era stato in tour tra Canada e Stati Uniti. Nella sua vita era diventato padre sei volte e una delle sue figlie è proprio la Deborah Johnson protagonista di Tale e Quale 2021.

Subito dopo la morte di Wess fu Dori Ghezzi a ricordarlo con parole che raccontano la stima profonda che legava i due cantanti: “Ricordo il periodo insieme come uno dei più belli e divertenti del mio lavoro. Era una persona squisita, se posso definirmi una professionista lo devo a lui; da lui ho imparato il mestiere, lui era l’artista io la corista”, ha detto la donna che ha lavorato con mostri sacri della musica italiana, come l’uomo che ha amato per gran parte della sua vita.