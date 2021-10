Un Posto al Sole, anticipazioni venerdì 1 ottobre: una prova schiacciante nel caso Susanna

Come di consueto nella prima serata di venerdì 1 ottobre andrà in onda un nuovo episodio di Un Posto al Sole, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

Ideata da Wayne Doyle, Gino Ventriglia, Adam Bowen con la collaborazione di Michele Zatta, Un Posto al Sole è la soap opera più longeva del panorama televisivo italiano con all’attivo 26 stagioni composte da 5784 puntate e oltre 20 anni di messa in onda.

Le indagini di Niko e Franco

Niko e Franco continuano ad essere alle prese con la loro indagine per trovare il colpevole dell’aggressione a Susanna e poter finalmente scagionare Renato. Il giovane Poggi, ostinato ad aiutare il padre, è arrivato a dare importanza alle parole di Manlio, mentre Franco ha proseguito per la sua strada arrivando a trovare un nuovo elemento che potrebbe svoltare il caso. Si tratta di un filmato registrato nei pressi dello studio dove il tutto è avvenuto.

Una prova schiacciante

Franco e Niko correranno dalla polizia per mostrare il filmato a Torre e finalmente poter scagionare Renato, dimostrando la sua innocenza. Indubbiamente questa prova alleggerirà la situazione di Poggi senior permettendo alla sua famiglia di tirare un sospiro di sollievo, ma non è ancora finita, infatti i dettagli da chiarire sono ancora tanti e il caso non è stato risolto.

Marina prova ad aiutare Fabrizio

Nel frattempo Marina deciderà di affrontare i problemi di Fabrizio, nel tentativo di aiutarlo. L’uomo a causa delle ultime delusioni lavorative, sembra aver perso il controllo, ha iniziato a bere e sfogare la sua rabbia su chiunque in maniera indiscriminata. Questo suo atteggiamento non lo sta ovviamente aiutando a risolvere i problemi della sua attività Per questo motivo Marina proverà a intervenire e aiutare il marito in difficoltà. Come si muoverà la manager?