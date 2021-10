Corrado Formigli, avete mai visto Stella, moglie del conduttore di PiazzaPulita? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Un curriculum da far paura e una lunga esperienza come giornalista alle spalle: parliamo di Stella Prudente.

Giornalista, conduttore e autore televisivo, Corrado Formigli è il volto di Piazzapulita, programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento in onda su LA7. Immerso nel mondo del giornalismo fin dagli anni ‘80, nel tempo ha collezionato innumerevoli esperienze, gettando luce su fatti molto spesso difficili da raccontare. Ma in famiglia non è l’unico: anche la moglie Stella Prudente lavora in questo settore. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è Stella Prudente

Il percorso professionale di Stella Prudente inizia al liceo classico Alessandro Manzoni di Milano. Già in quegli anni, trascorre un periodo di studi a Detroit, in Michigan, e si diploma alla Churchill High School di Livonia. Contemporaneamente, porta avanti la sua passione per la musica: studia pianoforte moderno e jazz, composizione e arrangiamento, fino a diplomarsi alla Nuova Accademia di Musica Moderna di Milano. In seguito, consegue la laurea in Filosofia all’Università Statale di Milano, vive per qualche anno a Bruxelles e studia fenomenologia all’Università Cattolica di Lovanio. Questo primo periodo di formazione le permette di acquisire una grande padronanze dell’inglese e del francese, lingue con cui si ritroverà a lavorare.

Le prime esperienze

Finiti gli studi, inizia a entrare nel vivo del mondo del lavoro: si occupa di uffici stampa e relazioni istituzionali per la società di comunicazione MR&Associati, scrive di immigrazione per il Manifesto e supporta la Direzione Comunicazione e Relazioni con la Stampa delle Poste Italiane. Nello stesso periodo cura una rubrica sui portavoce arabi per il mensile New Politics delle edizioni Il Riformista.

Stella Prudente in televisione

Sul suo curriculum non mancano le apparizioni sul piccolo schermo. Nella stagione televisiva 2004-2005, infatti, diventa co-autrice con Alessandro Garramone, Luca Telese e Vittorio Zincone del talk show Planet 430 (Sky), di cui conduce insieme a Edoardo Camurri la puntata settimanale dedicata ai fenomeni di costume. Non lascia, comunque, il mondo dell’editoria, e nel maggio del 2006 inizia a collaborare con SETTE del Corriere della Sera.

Diplomazia e affari internazionali

Per più di 10 anni, lavora all’agenzia di stampa multimediale che oggi si chiama Askanews (ex APCom-APbiscom), scrivendo di diplomazia e affari internazionali, politica, cultura e spettacoli. Alla fine del 2009 è addirittura ospite del Dipartimento di Stato Usa in un tour dedicato ai rapporti Usa-Ue nell’ambito dell’International Visitor Leadership Program. Negli anni successivi, la troviamo a capo del quotidiano Pubblico diretto da Luca Telese, lavora per Internazionale e scrive di politica interna, esteri, cronaca e Vaticano sul Messaggero, di cui ha cura anche lo speciale online in inglese Vatican Report. Oggi è senior editor e content strategist per la comunicazione esterna di Terna, operatore di reti di trasmissione che promuove la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile.

Stella Prudente e Corrado Formigli

La storia d’amore tra Stella Prudente e Corrado Formigli va avanti da molti anni e ha portato alla creazione di una splendida famiglia. A tal proposito, in un’intervista a Vanity Fair il conduttore di Piazzapulita ha dichiarato: «Ho tre figli e mi piacerebbe che uno diventasse giornalista […] Una ha quasi vent’anni e studia relazioni internazionali, non mi sembra interessata. Gli altri sono piccoli. Mi sembrano dominati da un anti-padre, dicono che non vogliono fare i giornalisti perché lo faccio io, ma è normale».