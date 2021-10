Love is in the Air, anticipazioni 1 ottobre | Eda avverte Selin: presto riconquisterà Serkan

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di quest’oggi, venerdì 1 ottobre, di Love is in the Air, in onda su Canale 5 dalle 16.50 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cosa accadrà nella puntata di oggi

Questo pomeriggio, dalle 16.50 – invece che alle 15.30 – circa su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata della soap turca Love is in the Air. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni di oggi, venerdì 1 ottobre. Come annunciato in settimana da Mediaset, domani, sabato 2 ottobre, andrà in onda un ulteriore episodio. Ma cosa accadrà oggi?

Tra Eda e Serkan le cose continuano a peggiorare. Yildiz ha avuto l’idea di un’intervista in cui i due sono ammanettati l’uno all’altro, per ricreare l’esperienza di quando si sono conosciuti. Ma tra la fioraia e l’architetto riaffiorano vecchi asti: i due non fanno altro che litigare. Il Bolat è convinto che la ragazza abbia esagerato, a liberare i due ci penserà Selin che chiamerà un fabbro.

Leggi anche ——> Panico negli studi di Serena Bortone | Romina Carrisi sviene in diretta

Chi è Deniz?

Eda e Selin, una volta trovatesi sole, avranno un durissimo scontro. Selin spiega a Eda che lei è ormai il passato di Serkan, anzi, l’uomo a malapena si ricorda di lei. Eda, dal canto suo, accusa la donna di aver plagiato il Bolat. Non solo: avvisa Selin che presto riuscirà a riconquistare Serkan.

Leggi anche ——> Tale e Quale Show: anticipazioni, ospiti e imitazioni della puntata del 1 ottobre | Tutto quello che c’è da sapere

Intanto Selin e Serkan, a casa di Aydan, conosceranno Deniz, amico di Eda e segretamente innamorato di quest’ultima. Il giovane è stato assunto per la realizzazione di alcuni progetti dell’architetto. Ma non solo: Deniz è anche proprietario di un bar e offrirà il locale come location per il party. Proprio durante questi festeggiamenti, accadrà qualcosa di veramente incredibile.