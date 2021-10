Renato Zero, avete mai visto suo figlio Roberto? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Renato Zero resta uno degli artisti italiani più amati di sempre: non tutti sanno che ha adottato un figlio, Roberto Anselmi.

Renato Zero viene annoverato tra i mostri sacri della musica italiana: il cantautore che ha compiuto 71 anni è uno dei punti di riferimento del cantautorato Made in Italy.

Nella sua vita l’artista ha dovuto affrontare molti cambiamenti: istrionico, dalla personalità carismatica, ma anche molto riservato per quello che riguarda la sua vita privata.

Renato Zero e l’adozione di Roberto Anselmo Fiacchini

I suoi fan conoscono bene la sua storia, che si incrocia ad un certo punto della storia con quella di Roberto Anselmo Fiacchini. I due si sono conosciuti quando Roberto era ancora un ragazzino e molti anni dopo Renato Zero lo ha adottato legalmente, aprendo le porte di casa sua ad un uomo ormai adulto.

Le notizie su Roberto Anselmi sono state diffuse a partire dalla sua adozione da parte del cantante: l’uomo è nato a Roma il 5 luglio del 1973 e ha perso i genitori quando era molto piccolo. La sua infanzia è trascorsa in orfanotrofio e a raccontarlo è stato proprio Renato Zero in un’intervista di qualche tempo fa.

“Ero al cinema e noto questo ragazzino. Era pettinato come Bart Simpson. Mi raccontò la sua storia: il padre era morto, la madre malata. Sono sempre stato vicino ai ragazzi degli orfanotrofi. Cominciai a seguire Roberto e, quando fu possibile, lo adottai”, ha raccontato commosso l’artista.

Il rapporto tra i due è diventato anche professionale dal momento che nel 1993 Roberto ha cominciato a lavorare come bodyguard durante i concerti e gli spostamenti di Zero. Il cantautore romano non è diventato padre naturalmente, nonostante la relazione importante con Enrica Bonaccorti, e ha deciso di prendersi cura del giovane proprio come un padre. “Sono sempre stato portato a prediligere le persone sfortunate. Roberto aveva perso i genitori e ho sentito che era giusto potergli dare un supporto morale, poi diventato anche istituzionale”, queste le sue parole a Grazia.

Renato Zero nonno: il rapporto con le nipotine Ada e Virginia

L’adozione legale è arrivata nel 2003 quando Roberto aveva già 30 anni: l’uomo ha così acquisito anche il cognome del padre adottivo accanto a quello del suo padre naturale. Renato, che all’anagrafe si chiama Fiacchini, ha scelto Zero come nome d’arte agli inizi della sua carriera, quando si esibiva insieme a Loredana Bertè e Mia Martini. Roberto è una vecchia conoscenza del pubblico televisivo perché nel 2010 ha preso parte al reality L’Isola dei Famosi insieme ad altri “figli d’arte”.

Roberto ha reso Renato Zero nonno di due bambine, Ada e Virginia, nate dal matrimonio avvenuto nel 2004 con Emanuela Vernaglia, dalla quale si è separato nel 2010 per poi ricucire il rapporto. Il ruolo del cantante nella vita del figlio adottivo è quello di una presenza costante, come racconta Zero a Verissimo: “Mi piace moltissimo farmi chiamare nonno. Le bambine sono cresciute in un battibaleno, ora sono signorine. Hanno una fisicità più prorompente della loro età e questo mi preoccupa. Ai ragazzi che si avvicinano dico ‘io so nonno, non t’azzarda, sennò il carrozzone non te lo canto”.