Elisa Isoardi: ritorno di fiamma con il suo storico e famoso ex? L’incredibile scoop

Elisa Isoardi fuori dalla televisione ma con il cuore che batte forte per lui. La conduttrice ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi è stata paparazzata in compagnia di qualcuno, in una situazione molto romantica. Di chi si tratta?

Nessun programma per Elisa Isoardi

Al momento non c’è nessun programma televisivo per la bella Elisa Isoardi. Dopo l’esperienza a La Prova del Cuoco e Ballando con le Stelle in Rai, l’ex fidanzata di Matteo Salvini è approdata in Mediaset come concorrente de L’Isola dei Famosi e molte voci, parlavano di un accordo con l’azienda del biscione, su prossime collaborazioni professionali. Ma in realtà le cose poi, non sono andate in questo modo.

Della Isoardi, quando sono stati presentati i nuovi palinsesti televisivi non c’è stata nessuna traccia. Nè in Rai, nè in Mediaset. Un vero dispiacere per i fan, che la vorrebbero nuovamente nel piccolo schermo. La cuneese al momento si può dire che è rimasta a bocca asciutta, come altre sue colleghe di un certo spessore, come Alessia Marcuzzi la quale si è congedata dopo tantissimi anni da Mediaset e Caterina Balivo. Che siano tutte e tre in attesa dell’offerta giusta?

In compagnia dell’ex fidanzato

Intanto il gossip non rimane fermo, anzi! Elisa Isoardi, che si è dichiarata single, ha sorpreso tutti, dopo essere stata pizzicata dai paparazzi. La conduttrice infatti è stata raggiunta dai fotografi di Oggi mentre si trovava ad Ostia insieme ad Alessandro di Paolo. Come sanno i ben informati, l’imprenditore è stato il fidanzato della diretta interessata e a questo punto è più che plausibile, parlare di ritorno di fiamma.

I due sono stati sorpresi mentre guardavano la partita di calcio dell’Ostiamare, squadra della Serie D e che ha come presidente Roberto, ossia il padre di Alessandro. Quello che fa sfatare l’idea di una semplice amicizia è il fatto che Elisa e Alessandro dopo il match, si sono scambiati anche un bacio appassionato.

Ebbene, si vocifera dunque che la loro storia d’amore, apparentemente incenerita, abbia ripreso ad ardere. La coppia si era unita dopo la rottura con Salvini. Elisa e Alessandro sono stati per un pò insieme, ma poi qualcosa era andato storto: “È finita perché i tempi non erano maturi”, aveva spiegato la Isoardi. Probabilmente i tempi oggi sono giusti, chissà!