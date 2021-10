Messo nel baule delle esperienze concluse il Grande Fratello Vip, è il momento per Pierpaolo Pretelli di evidenziare le sue doti a ‘Tale e Quale Show’. Ecco le due dichiarazioni su Carlo Conti.

E’ stato uno dei protagonisti in assoluto della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli. Entrato nella Casa di Cinecittà perché fortemente voluto da Alfonso Signorini, non tutti lo conoscevano bene così come oggi. A spiccare nel reality, l’ex valletto, non è stato solo perché favorito da bellezza e un fisico aitante ma soprattutto per i suoi sentimenti.

Pierpaolo Pretelli, infatti, ha vissuto due momenti importanti nella Casa più spiata dagli italiani: il primo quando è entrato dalla Porta rossa e subito ha instaurato un feeling molto forte per l’altra concorrente Elisabetta Gregoraci. Tra loro l’intesa era palese ma la showgirl ha sempre tenuto a freno il trasporto di Pretelli, il quale ha provato non poca sofferenza per questo sentimento non ricambiato.

Il suo Grande Fratello Vip ha preso una piega diversa, però, non l’arrivo nella Casa di Giulia Salemi , diventata oggi la sua attuale fidanzata. Spenti i riflettori della Casa, per Pretelli si sta cimentando con una nuova esperienza televisiva e a raccontare le sue impressioni è proprio l’ex gieffino intervistato da Leggo.

Pierpaolo Pretelli lo confessa

Sono felici tutti i fan dell’ex gieffino Pierpaolo Pretelli che è attualmente impegnato nella trasmissione Tale e Quale Show, il talent show condotto da Carlo Conti su Rai Uno.

Una nuova e diversa esperienza rispetto al Grande Fratello Vip dove Pierpaolo, questa volta, si sta mettendo in gioco, evidenziando però le sue capacità artistiche. Lui stesso ammette di essere felice e soprattutto emozionato e confessa di studiare da ben due mesi per cercare di dare il meglio di sé.

La dote che Pierpaolo Pretelli ha evidenziato nella Casa del Grande Fratello Vip è stata quella di saper imitare, per cui userà questa qualità anche per omologarsi al meglio ai personaggi che va ad interpretare.

Intervistato da Leggo, Pretelli ha confessato che il padrone di casa, Carlo Conti è entusiasta di lui al punto che si è sbilanciato tanto da definirlo “la rivelazione dell’anno” e sulla base di questa fiducia, Pierpaolo sta volando.

“Vedere il Grande Fratello Vip mi fa …”

A Tale e Quale Show Pierpaolo Pretelli non si sente solo perché, insieme a lui, ci sono altri due ex concorrenti del reality di canale 5, ovvero Stefania Orlando e Cristiano Malgioglio.

Con entrambi, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha sempre avuto ottimi rapporti , in particolare con la Orlando, con la quale ha iniziato l’esperienza del reality fin dal primo giorno d’inizio.

Non è mancata la domanda sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip e lo stesso Pierpaolo ha rivelato di seguire il reality quest’anno e di essere colpito dalla storia di Manuel Bortuzzo: “Poi ovviamente guardo il Gf Vip Party condotto da Giulia”.

Sulla sua attuale fidanzata Giulia Salemi, sottolinea come la coppia sia felice, innamorata e complice.