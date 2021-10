Claudia Gerini pronta per un figlio: “Ho quasi 50 anni, ma non ho un marito”

Claudia Gerini, attrice di successo e mamma di due bambine, fa sapere che a 50 anni, è pronta ad avere il terzo figlio e dice la sua, sulle leggi italiane sull’affido o l’adozione per le donne single.

Già mamma di due bambine

Bellissima e protagonista di numerosi film di successo, Claudia Gerini il prossimo 18 dicembre, spegnerà 50 candeline. Un traguardo importante, al quale la musa di Carlo Verdone è arrivata con un bagaglio ricco di soddisfazioni e con due figlie che la amano e che sono tutta la sua vita. Sono Rosa, avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli e di Linda nata dall’amore, ormai finito, con Federico Zampaglione.

Sull’amore la Gerini ha qualcosa da dire: le sue relazioni sono state importanti e profonde, come quella con il frontman dei Tiromancino, durata ben 12 anni e naufragata qualche tempo fa. Oggi il cantautore è il marito dell’attrice Giglia Marra e su questo punto la Gerini ha commentato:

“Mi fa un po’ impressione, sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto”, e ha aggiunto: “Dopo 12 anni di amore totale, siamo cresciuti in direzioni diverse. Però è stata una separazione dolce”. Ha ammesso l’attrice. Del resto i due sono rimasti in buoni rapporti, per il bene della loro figlia.

Claudia Gerini a 50 anni, un altro figlio

Claudia Gerini desidera avere un terzo figlio, anzi anche di più: “Vorrei altri tre figli di quattro o otto anni.” Ha confessato in un’intervista. E poi ha sottolineato: “Solo che ho quasi 50 anni, non ho un marito: mi sono posta il problema, ho pensato che piacerebbe prendere un bimbo in affido”.

Una possibilità che l’attrice ha voluto rendere nota anche alle sue bambine: “Ne ho parlato con le figlie. È importante che siano d’accordo. Loro? Va bene. Si sono subito spostate sulle cose pratiche, tipo dove lo facciamo dormire… Il fatto è che, essendo single, non posso chiedere un’adozione, ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo.“

Claudia Gerini ha sollevato infine la situazione degli orfanotrofi e ha annunciato che farà battaglia per questo: “Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene? Vorrei tanto che si aprisse un caso: magari, se la battaglia la fa un’attrice, ha più eco.”