Tale e Quale Show, a poche ore dalla puntata di stasera il grande annuncio: la concorrente convolerà a nozze

L’ex velina di Striscia la Notizia Federica Nargi e il calciatore Alessandro Matri hanno finalmente annunciato ai fan che a breve convoleranno a nozze. Il ragazzo ha fatto una proposta di matrimonio romantica a Mykonos. Ecco tutti i dettagli sul lieto evento.

Nozze previste per il 2022

Da tempo Federica Nargi e Alessandro Matri parlavano di questo lieto evento, ma non è mai arrivata la comunicazione ufficiale. I fan sanno che con l’arrivo delle figlie Sofia e Beatrice hanno deciso di attendere e dedicarsi anima e corpo a loro. Secondo il settimanale Nuovo, il calciatore le avrebbe chiesto la mano durante una vacanza nella splendida località greca. Si è inginocchiato, come la situazione del resto richiede, e ha pronunciato la domanda fatidica. Ovviamente Federica ha dato una risposta positiva e probabilmente le nozze si svolgeranno nel 2022. Per il momento non si sa ancora né il luogo, né la data. Ragion per cui non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti. Federica e Alessandro stanno insieme da più di 10 anni. La loro storia d’amore ha raggiunto l’apice con l’arrivo delle due figlie. Durante una delle innumerevoli interviste, la Nargi ha dichiarato che dopo la celebrazione del matrimonio vorrebbero allargare la famiglia con l’arrivo di un terzo figlio. Tuttavia è un progetto che hanno intenzione di realizzare più in là, dato che l’ex velina di Striscia la notizia ha ripreso a lavorare nel piccolo schermo. Attualmente si sta mettendo alla prova nel programma della Rai Tale e quale Show e sta riscuotendo successo grazie alle sue abilità canore.

Curiosità sul calciatore

Alessandro è nato il 19 agosto 1984 a Sant’Angelo Lodigiano. All’inizio aveva la passione per il ciclismo, ma in seguito a una caduta violenta dalla bici, ha deciso di dedicarsi al calcio. A 11 anni ha indossato la maglia del Milan, una squadra di cui farà parte fino al 2019. In campo spiccava per le qualità dei movimenti offensivi e dei tempi di inserimento ed era anche molto bravo nel pressing. Una volta ritiratosi dal calcio, aveva intrapreso la carriera dirigenziale con il club romano che poi ha interrotto per iniziare una collaborazione con Dazn. Tutti sono concordi nel dire che è anche il dotato di un fascino strepitoso, d’altronde non poteva essere altrimenti per avere una donna accanto come Federica.

Leggi anche -> Federica Nargi dea | L’ex velina ha forme perfette | Le foto in costume

Federica, una forza della natura

Federica è una modella, e showgirl e conduttrice televisiva. Nel corso della sua vita ha partecipato a vari concorsi di bellezza che ha vinto. Dal 2008 al 2012 è stata una velina del programma di Antonio Ricci accanto alla bionda Costanza Caracciolo. Una volta spente le telecamere, è stata la testimonial della casa di moda Koralline per due campagne pubblicitarie, ha sfilato alla Glamour Live show di Milano nel 2013 e tre anni dopo ha fatto parte del cast Il bello delle donne…alcuni anni dopo. In poche parole: è una perenne fonte di sorprese.

Leggi anche -> Avete mai visto la casa di Federica Nargi e Matri? Elegante e minimal