Avete mai visto Anna, moglie di Pierfrancesco Favino? Ecco chi è Anna, bellissima attrice

È un attore di fama internazionale; ha lavorato con i più grandi esponenti del cinema; ha conquistato Hollywood con le sue magistrali interpretazioni e ha anche partecipato alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2018. Sto parlando di Pierfrancesco Favino, la cui carriera non ha di certo bisogno di presentazione.

La stima e il rispetto di colleghi e registi di tutto il mondo non sono le uniche cose conquistate da Favino. L’attore, infatti, ha rapito anche il cuore di una donna bellissima, anche lei coinvolta nel mondo del cinema: il suo nome è Anna Ferzetta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Anna e Pierfrancesco

Al giorno d’oggi è raro trovare coppie che, a distanza di tanti anni, continuino ad amarsi e a rispettarsi come se fosse il primo giorno, specialmente quando si lavora nello stesso ambiente. Anna Ferzetta e Pierfrancesco Favino, tuttavia, sono legati da quasi vent’anni, durante i quali hanno costruito una splendida famiglia.

Anna, figlia del grande attore Gabriele Ferzetti, è nata a Roma il 24 dicembre 1982. Dopo un periodo trascorso a Londra, l’attrice è tornata in Italia e, da allora, ha lavorato in diverse serie tv e film di grande successo. Benvenuti a tavola, Il maresciallo Rocca, Ultimo 4 – l’occhio del falco e Terapia di coppia per amanti sono solo alcune delle pellicole alle quali la Ferzetti ha preso parte.

Pierfrancesco e Anna sono legati dal lontano 2003. Il loro primo incontro è avvenuto grazie a una cena organizzata da amici in comune; dopo aver condiviso un ballo insieme, i due attori non si sono più lasciati. Tra Favino e la Ferzetta ci sono tredici anni di differenza, ma ciò non ha impedito loro di amarsi e creare una famiglia: Anna e Pierfrancesco, infatti, sono genitori di due bellissime bambine di nome Greta e Lea.

Il talento che scorre nelle vene

È assolutamente impossibile non riconoscere e apprezzare le doti attoriali di Pierfrancesco Favino. Le sue magistrali interpretazioni gli hanno permesso non solo di vincere diversi premi e riconoscimenti (tre David di Donatello, quattro Nastri d’argento, due Globi d’oro e molti altri), ma anche di essere annoverato tra i migliori attori italiani della sua generazione.

Il vero e proprio debutto di Pierfrancesco è avvenuto nel 2001, anno in cui il regista Gabriele Muccino lo scelse per interpretare uno dei protagonisti del celebre film L’ultimo bacio. Da allora la carriera di Favino ha spiccato il volo, permettendogli di calcare palcoscenici teatrali e set cinematografici (italiani e americani), con la soddisfazione di riscuotere ogni volta un elevato numero di consensi. Tra i suoi più grandi successi ricordiamo Angeli e Demoni; Rush; Le cronache di Narnia – il principe Caspian; World War Z; Romanzo criminale; A casa tutti bene e molti, molti altri.