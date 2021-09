Avete mai visto Stella, compagna dell’attore Marco Giallini? Ecco chi e cosa fa nella vita

L’attore Marco Giallini è rimasto vedovo nel 2011, dopo la scomparsa prematura della moglie Loredana. Da alcuni anni, tuttavia, ha ritrovato il sorriso grazie alla nuova compagna, Stella Scarafoni. Scopriamo chi è.

Tre volte premiato con il Nastro d’argento, due con il Ciak d’oro, Marco Giallini è uno degli attori italiani più amati ed apprezzati di sempre. Nato in una famiglia operaia, si avvicina al mondo del teatro frequentando la scuola teatrale “La Scaletta” di Roma. Dopo aver ottenuto piccoli ruoli, inizia a lavorare sempre più spesso sul palcoscenico, ma è l’incontro con il regista Marco Risi a permettergli di farsi conoscere dal pubblico del grande schermo con il film L’ultimo Capodanno.

“Marco Risi mi ha salvato la vita, non credevo che avrei più fatto cinema, mi sarei dato solo al teatro”, confessò tempo addietro Giallini in una intervista. E, infatti, dopo aver lavorato con il regista, ha iniziato ad essere sempre più ricercato da grandi nomi del calibro di Paolo Sorrentino, Carlo Verdone, Stefano Sollima, Laura Morante o Daniele Lucchetti (per citarne alcuni). Il successo al cinema e tra il pubblico, però, viene interrotto da una triste e dolorosa vicenda familiare: la morte per emorragia cerebrale della moglie Loredana, madre dei due figli di Giallini, Rocco e Diego.

Marco Giallini, il lutto e il nuovo amore

Era il 2011 quando Marco Giallini rimaneva vedovo e conosceva il grande dolore della perdita prematura della moglie.

“Per 27 anni non ci siamo mai lasciati e non abbiamo mai litigato”, ha raccontato l’attore in una intervista per il Corriere della sera, confessando la sofferenza provata per un evento così drammatico e del tutto inaspettato.

“La sua morte è un evento che né io né i miei figli abbiamo mai metabolizzato. Non ne abbiamo mai parlato – ha confessato poi a Vanity Fair – . Non siamo mai andati al cimitero insieme, anzi, in 7 anni, al cimitero sono andato due volte in tutto”.

A distanza di anni dalla morte della moglie Loredana, però, Marco Giallini ha ritrovato il sorriso accanto alla fidanzata Stella Scarafoni, di 22 anni più giovane di lui.

Chi è la compagna di Marco Giallini

Classe 1985, Stella Scarafoni vive a Roma ed è laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di Macerata.

Dopo un master in didattica dell’italiano per stranieri, la compagna di Marco Giallini ha insegnato in associazioni romane impegnate nell’accoglienza dei migranti e, contemporaneamente, ha iniziato ad interessarsi al lavoro di ufficio stampa presso la società fondata dal padre.

Qui si occupa degli aspetti organizzativi riguardanti gli eventi, i festival, e lavora come addetta stampa e assistente di varie agenzie di comunicazione.

Oltre a curare i rapporti con gli ospiti nazionali ed internazionali delle manifestazioni, Stella Scarafone fa parte dell’organizzazione e della gestione del cinema Apollo 11 del regista Agostino Ferrente.

Discreta, riservata, Stella è riuscita a riportare il sorriso nel cuore di Marco Giallini che di lei ha detto: “La ringrazio ogni giorno. A volte mi spiace tornare a parlare di mia moglie che non c’è più, ma Loredana era con me da quando ero ragazzo, non la posso trattare in un altro modo”.