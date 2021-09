Grande Fratello Vip, quando torna Aldo Montano? L’atleta costretto ad una nuova quarantena

Aldo Montano è rientrato nella Casa del Grande Fratello. Dopo il suo allontanamento i fan si erano allarmati temendo di non rivedere più in gioco il loro beniamino. Ma quando, lo schermidore, è tornato dai suoi compagni d’avventura?

L’impegno istituzionale di Aldo Montano

Lo sportivo Aldo Montano, concorrente di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha dovuto abbandonare provvisoriamente la casa più spiata d’Italia. Ovviamente è stato Aldo Signorini ad annunciarlo, mandando nello sgomento i suoi compagni e anche i fan a casa, che adorano seguire il campione olimpico individuale ai Giochi di Atene 2004.

Aldo Montano è diventato un punto di riferimento all’interno del reality ma lo schermidore è stato costretto a lasciare momentaneamente Cinecittà per un impegno istituzionale, come ha spiegato la redazione del Grande Fratello Vip, già concordato in precedenza e per questo motivo, concesso dalla produzione dello show. Montano è andato ad incontrare Sergio Mattarella, assieme a tutti i vincitori delle Olimpiadi di Tokyo.

Il ritorno in gioco

Aldo Montano da poche ore è tornato davanti le telecamere del Grande Fratello. Prima di rientrare nella casa però, ha dovuto osservare la quarantena preventiva. Poi finalmente ha potuto varcare nuovamente la porta rossa e ritornare ad essere un concorrente di questa nuova edizione. Tuttavia prima di riabbracciare i suoi compagni, lo sportivo dovrà stare altri due giorni in isolamento. Ma dove? Nella lussuosa Love Boat. Ed è stato proprio lui a confermare la notizia del suo rientro dopo essersi affacciato alla Glass Room.

LEGGI ANCHE ———–>Aldo Montano, la verità sulla fine con Antonella Mosetti | Ecco cosa accadde

L’impegno di Aldo Montano rappresenta un evento importante e speciale per lui. Lo sportivo ha deciso di concludere la sua carriera agonistica con all’attivo ben 5 medaglie d’oro. Quali sono i suoi progetti dopo l’esperienza televisiva?

LEGGI ANCHE ———–>Aldo Montano papà per la seconda volta: ecco chi è la moglie

“Di progetti ne ho tanti.” Ha dichiarato a Vanity Fair e ha aggiunto: “Una volta uscito dalla Casa dovrò affrontare due operazioni – una per una protesi all’anca e l’altra per una spalla malconcia – ma, per il resto, vorrei portare avanti la carriera sportiva ancora per un paio d’anni. Non più in nazionale, ma concentrandomi sui campionati italiani. Faccio parte delle Fiamme Azzurre che mi hanno dato il permesso di partecipare al programma: dopo questo periodo, vediamo un po’ quale sarà il mio futuro. Forse come tecnico, o forse come selezionatore. Di sicuro qualcuno nello scherma mi dovrà ancora supportare e sopportare per un po’” Ha concluso il campione a padre di papà di due bambini, Mario di 5 mesi e Olympia di 4 anni e marito di Olga Plachina, atleta anch’ella, nonché modella russa.