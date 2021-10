Federica Panicucci: avete mai visto l’ex marito della conduttrice di Mattino Cinque? Lui famosissimo dj

Nel 2015 è finito il matrimonio tra Federica Panicucci e Mario Fargetta: scopriamo qualcosa di più a proposito della storica voce di Radio Deejay.

Dopo venti anni insieme e due figli, Sofia e Mattia, la bellissima Federica Panicucci e Mario Fargetta si sono detti addio nel 2015: la conduttrice è ora felice accanto a Marco Bacini.

Il rapporto tra i due, però, è rimasto basato sull’affetto e la stima reciproca: ad unirli c’è prima di tutto il rispetto per i loro ruoli di genitori e di persone che si sono amate a lungo.

Mario Fargetta: vita e carriera del dj milanese famoso in tutto il mondo

Mario Fargetta è nato a Milano il 19 luglio del 1962 ed è oggi un produttore musicale, regista radiofonico e dj. Viene riconosciuto a livello internazionale come uno dei più grandi innovatori nel campo della musica house, capace di portare questo genere al di fuori della nicchia e di trasformarlo in uno dei generi più amati. La sua carriera musicale prende il volo con il nome d’arte di Get Far: ha lavorato per anni a Radio Deejay e ha riempito le discoteche di mezza Italia.

LEGGI ANCHE –>Federica Panicucci incidente domestico, come sta la conduttrice

Music, Music is Moving, Your Love, Midnight sono alcuni dei titoli dei suoi brani di successo. Non solo: nel 2018 Fargetta è stato anche il primo dj a salire sul palco del Festival della canzone italiana di Sanremo, con il remix dance della canzone Respirare di Gigi D’Alessio e Loredana Berté. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è stata intrecciata per molto tempo a quella della sua ex moglie Federica Panicucci, che vive a Milano insieme a Bacini.

Dj Fargetta e Federica Panicucci: l’addio dopo 20 anni d’amore e due figli

I due si sono conosciuti in radio nel 1996 e hanno deciso di sposarsi dopo dieci anni di fidanzamento. In nove anni di matrimonio sono nati Sofia e Mattia, ma nel 2015 è stato l’avvocato della showgirl ad annunciare la separazione divulgando questa nota: “Con immenso dispiacere ma con la serenità che deriva dall’aver ponderato insieme la decisione e dalla consapevolezza di un legame di affetto, stima e rispetto che rimane saldo, anche in nome dei figli”. Le cronache gossip dell’epoca hanno insinuato che dietro la decisione della Panicucci ci fosse la presenza ingombrante dell’ex gieffina Melita Toniolo. Successivamente Mario ha scelto di restare single per un bel po’ di tempo prima di essere immortalato durante un bacio appassionato con Patrizia Cavaliere, in arte Lady Trisha, cantante che ha avuto una relazione con Stefano Bettarini.

LEGGI ANCHE –>Mattino Cinque, Federica Panicucci lascia il posto a lei: spunta il nome della sostituta

“A volte, senti di non essere felice, ma metti la polvere sotto il tappeto e vai avanti per inerzia. A me, è successo quando ho guardato nel privato e ho capito che un percorso di vita era terminato. Quel cambiamento era un salto nel buio, ma farlo ha giovato a me, ai miei figli, a tutti”, ha detto la conduttrice di Mattino 5 a proposito del suo matrimonio finito con il dj. Oggi la donna pensa alle nozze con il suo compagno attuale, al fianco del quale si mostra innamoratissima.