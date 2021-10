Giancarlo Magalli, avete mai visto la sua bellissima figlia? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Giancarlo Magalli è uno dei conduttori più noti del piccolo schermo ed è molto amato dagli italiani per la sua professionalità. I fan sanno che ha due figlie bellissime e la seconda si chiama Michela. Ecco chi è e di cosa si occupa nella vita di tutti i giorni.

Giancarlo Magalli e la foto con Sonia Bruganelli

Giancarlo Magalli è stato al centro dell’attenzione negli ultimi giorni in seguito a uno scatto pubblicato da Sonia Bruganelli sul suo profilo Instagram. Non è tardata ad arrivare un’ironica replica della “collega” Adriana Volpe. Per questo motivo nella diretta del Grande Fratello vip di lunedì scorso Alfonso Signorini ha dato la possibilità alle due donne di parlare e risolvere la faccenda. Inevitabilmente il conduttore della Rai è stato menzionato più volte, in quanto lui ha semplicemente detto che si trattava di una foto fatta in seguito a una serata trascorsa con la Bruganelli e il marito Paolo Bonolis. È ben risaputo che non c’è mai stato un clima sereno tra Adriana Volpe e Magalli, ma a prescindere da tutto italiani hanno una grande considerazione di entrambi. Il conduttore è uno dei pilastri principali della Rai, anche perché ha condotto diversi programmi televisivi mostrando la sua impeccabile professionalità. Molti non sanno che ha due figlie bellissime e la seconda si chiama Michela. Ecco delle informazioni interessanti sul suo conto.

Curiosità sulla ragazza

Tutti sono concordi nel dire che Michela sia una ragazza a dir poco stupenda. Lo stesso discorso vale per la sorella maggiore Manuela. E’ nata dal secondo matrimonio di Magalli con Valeria Donati il 15 giugno 1994. E’ un personaggio pubblico, ha un account Instagram con 40.000 follower. Condivide la sua vita sui social pubblicando degli scatti che mostrano sia la quotidianità che servizi fotografici. In base a ciò che pubblica, è possibile capire che ama l’arte, la compagnia degli animali e l’estate. Ha un buon rapporto con la sorella Manuela, che ha 48 anni ed è la figlia del padre e di Carla Crocivera, prima moglie del conduttore. Per quanto riguarda la vita sentimentale Michela è legata da anni a Luigi Pica, un video maker e video editor molto conosciuto nel settore. Spesso si mostrano sul web uniti e molto affiatati.

Leggi anche -> Giancarlo Magalli smentisce i rumors (con ironia):”Forse ho perso l’aereo ma non ho perso il programma”

Manuela, l’esatto opposto

Manuela è nata nel 1972 dal primo matrimonio di Magalli. Molto riservata e lontana dai riflettori, non ha seguito le orme del padre. Del resto si occupa di assicurazioni e non si sa quasi nulla sulla sua vita privata. Non a caso ha un profilo Instagram dove non condivide molto la sua quotidianità. Ha un buon rapporto con il padre e la sorella, come dimostra la foto.

Leggi anche -> Don Matteo, nel cast della nuova stagione anche Giancarlo Magalli: ecco chi interpreterà il conduttore