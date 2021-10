Gabriel Garko, conoscete il suo ex compagno? Lui famosissimo attore e ballerino

Tutti noi abbiamo preso a cuore la storia dell’attore Gabriel Garko, il quale ha deciso di fare coming out nel corso di una delle puntate del Grande Fratello Vip 2020.

In occasione di una sorpresa fatta all’amica e collega Rosalinda Cannavò (in arte Adua Del Vesco), la quale ha partecipato come concorrente alla suddetta edizione del reality, Gabriel ha deciso di mettersi a nudo tramite una lettera letta pubblicamente in diretta nazionale. Il gesto dell’attore ha avuto lo scopo di urlare al mondo intero il suo vero “io” e di liberarsi, finalmente, del peso delle menzogne degli anni precedenti. A tal proposito, sapete chi è l’ex compagno di Gabriel Garko? Lui si chiama Gabriele Rossi, ed è un attore e un ballerino molto talentuoso. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla vita e sulla carriera del giovane artista.

Chi è Gabriele Rossi?

Gabriele è nato ad Alatri (Lazio) il 13 marzo 1988. Il ragazzo, fin dall’età di 7 anni, ha manifestato un grande amore e una grande passione per la danza, motivo per il quale ha iniziato a studiare questa disciplina. Le prime soddisfazioni sono arrivate nel momento in cu Gabriele, negli anni dell’adolescenza, ha vinto la sua prima borsa di studio e, successivamente si è classificato al primo posto al concorso Danza Sì. Grazie alla vittoria ottenuta, Rossi è volato a New York presso la scuola di Merce Cunningham e presso l’Alvin Ailey, dove ha potuto perfezionare le sue tecniche nel ballo. Successivamente, rientrato in Italia, Gabriele è riuscito a fare della sua passione il suo mestiere, danzando insieme alle étoile dell’Opera di Roma nelle seguenti rappresentazioni: Traviata, Trovatore e Rigoletto.

Il 2008 per Gabriele Rossi ha rappresentato l’anno della svolta, in quanto ha debuttato per la prima volta in qualità di attore nella fiction televisiva Amiche mie, accanto a Margherita Buy. Da quel momento, la carriera attoriale di Gabriele non si è più fermata: l’artista, infatti, è apparso in diverse serie tv quali Tutti pazzi per amore, Un passo dal cielo, L’onore e il rispetto e molte altre.

La storia con Gabriel Garko

Dopo il coming out di Gabriel Garko, Gabriele Rossi è stato ospite della trasmissione Live – non è la D’Urso. Intervistato dalla conduttrice, Barbarella nazionale, Gabriele ha rivelato di aver avuto una profonda e intensa relazione con Garko. I due attori si sono conosciuti nel 2007 sul set de L’onore e il rispetto, fiction alla quale entrambi hanno preso parte. All’epoca, Rossi aveva 19 anni e Gabriel 36, ma nonostante la differenza di età tra i due bellissimi artisti è subito nato l’amore.

La loro relazione, tuttavia, è durata solo il tempo delle riprese, in quanto Garko in quel periodo era sentimentalmente legato a un’altra persona. Nel 2017, dieci anno dopo, Gabriel e Gabriele si sono ritrovati e, nonostante fosse passato molto tempo dal loro primo incontro, i due attori si sono resi conto di provare un amore sincero l’uno nei confronti dell’altro. Dopo una storia d’amore durata anni, all’insegna di alti e bassi, la relazione tra Rossi e Garko è giunta al capolinea; nonostante ciò, tuttavia, sono comunque rimasti in buoni rapporti.