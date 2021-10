Avete mai visto la casa di Mika? Immersa nel verde della Toscana

La casa di Mika in Toscana è il rifugio perfetto per rilassarsi circondati dalla bellezza della natura: ecco com’è fatto…

Cantante apprezzato in tutto il mondo, incredibile performer, giudice senza peli sulla lingua, Mika è un artista che sprizza energia da tutti i pori. Nato a Beirut il 18 agosto 1983, trascorre l’infanzia in Francia per poi trasferirsi in Gran Bretagna. Il cuore, però, l’ha lasciato qui in Italia. Giunto nel Bel Paese per occupare un banco tra i giudici del popolare talent show X Factor, dove ha dimostrato di essere un abile poliglotta e si è fatto riconoscere per i suoi commenti pungenti, alla fine è proprio qui che ha deciso di acquistare una casa.

La casa di Mika nel cuore della Toscana

Il fascino senza tempo dell’Italia ha conquistato anche Mika, che si è innamorato della meravigliosa città di Firenze. Un colpo di fulmine che lo ha portato, il 10 gennaio 2018, a ricevere le chiavi della città dall’allora sindaco Dario Nardella in una cerimonia solenne presso Palazzo Vecchio. Da lì all’acquisto di una casa il passo è stato breve. Sulle colline sopra Scandicci, nella zona di Santa Maria a Marciola, tra una chiesa del XIV secolo e poche case sparse intorno, il giudice di X Factor ha deciso di trascorrere il suo tempo libero lontano dalla vita frenetica di Milano.

Relax e natura

L’abitazione scelta da Mika è un meraviglioso casale immerso nel verde della campagna toscana. Lo stile dell’immobile è tipicamente rustico, con arredi e tonalità di colore che creano un’atmosfera decisamente calda e rilassata. Il luogo perfetto per concedersi una pausa dalla routine e dedicarsi alla musica, circondati dalla bellezza della natura.

La musica non manca

Non a caso, all’interno dell’abitazione c’è uno spazio adibito proprio a studio musicale: indispensabile per un’artista come Mika! Immancabile, ovviamente, un pianoforte per poter comporre in tutta tranquillità.

Gli interni della casa

Quanto al resto della casa, un’area importante è occupata dallo splendido salone. Grande e luminoso, si presenta con delle pareti di un colore giallo chiaro che contribuisce a dare a tutta l’abitazione un’aria accogliente. In perfetto stile rustico, il pavimento in cotto, arricchito da un tappeto araldico e da un ampio divano su cui è impossibile non sdraiarsi per un pisolino! A farla da padrone in questo casale è il legno, con il massiccio portone e le travi a vista che percorrono tutto il soffitto.

In cucina con Mika

Nella zona giorno si trova addirittura un camino con un forno a legna! A Mika, infatti, non dispiace gustare del buon cibo italiano e dilettarsi in cucina. Anche quest’ultima è in armonia con lo stile retrò della casa: mattonelle di maiolica, un grande tavolo in legno e pentole di rame appese che non aspettano altro che essere utilizzate. Tutto sembra ricordare una vecchia casa di campagna, dove le parole d’ordine sono pace e serenità!