Avanti un Altro, nuova stagione: un attore di Beautiful entra nel cast del programma di Bonolis

Sta per avere inizio la trasmissione Avanti un altro, ecco quali saranno le novità del programma ed il cast riguardante la nuova stagione del quiz condotto da Paolo Bonolis, ormai avviato nei lavori ma con il dubbio su quando sarà trasmesso in tv.

Cosa accadrà nel programma

In questi giorni sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di Avanti un altro, giunto ormai ai 10 anni dal suo esordio, in quel 5 settembre del 2011. Da allora sono state oltre 1300 le puntate del game show condotto da Paolo Bonolis, in compagnia del fido Luca Laurenti, l’ultima delle quali trasmessa lo scorso maggio. Numerosi i personaggi del minimondo, volto a caratterizzare la trasmissione stessa, lanciati nel corso del tempo.

Rispetto alla passata edizione, non vi sono state date comunicazioni ufficiali su quali siano le conferme, a quanto trapela non dovrebbe essere rivoluzionato il cast. Per quanto riguarda le novità, saranno invece due i volti nuovi, a partire da Ilona Staller, nota per essere stata negli anni ’80 una celebre pornostar e poi parlamentare, oltre a lei ci sarà anche l’attore di Beautiful, Clayton Norcross.

Quando partirà la nuova edizione di Avanti un altro

Le puntate registrate in questi giorni saranno con ogni probabilità trasmesse a partire da gennaio e riguarderanno i 5 appuntamenti in prima serata, mentre per quanto concerne il consueto preserale, a metà autunno inizieranno le nuove registrazioni, anche in quel caso verranno poi trasmesse ad inizio 2022.

In totale, le puntate del preserale previste saranno circa 30, ma tali appuntamenti si andranno ad accumulare a diverse registrazioni passate non ancora trasmesse, come quelle previste nel periodo del lockdown, quando si preferì optare per le repliche 2019 di Avanti un altro. L’edizione serale sarà con ogni probablità collocata la domenica sera, sempre su Canale 5, ma bisognerà aspettare l’inizio del nuovo anno per seguire l’11esima edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e prodotto da Endemole e la RTI.