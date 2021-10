Britney Spears, il padre rimosso come tutore legale: cosa accade adesso

La cantante Britney Spears ha fatto la storia della musica pop internazionale. Purtroppo non ha avuto vita facile, però pare che sia in arrivo una svolta nella faccenda legale: il padre probabilmente non sarà più il suo tutore. Ecco tutti i dettagli.

Vita privata e carriera di Britney Spears

Britney Spears è una delle artiste che hanno fatto la storia della musica pop. Ha collaborato con grandi artisti, come Madonna, Beyoncé, Pink, Miley Circus, Justin Timberlake e tanti altri. Le canzoni che hanno segnato la sua carriera sono Baby one more time, Crazy, Ops I did it again, Toxic e Circus. In oltre 20 anni di carriera musicale è riuscita a guadagnarsi l’appellativo di Princess of pop, del resto è riuscita a stravolgere la musica e la cultura pop internazionale. Non c’è da stupirsi se ha dei fan in ogni angolo del pianeta. Per quanto riguarda la vita privata, è stata spesso al centro dell’attenzione per dei problemi personali. La sua storia con Justin Timberlake è finita in modo poco chiaro, ma ha riacquistato il sorriso quando ha annunciato il fidanzamento con il rapper e ballerino Kevin Federline. Si sono sposati il 18 settembre 2004 e sono diventati genitori di due splendidi bambini. Purtroppo per volontà di lei si sono lasciati e il divorzio è stato ufficializzato nel 2007. Dal 2016 ha una relazione con il personal trainer Sam Asghari.

Il padre rimosso dalla carica di tutore

Purtroppo in seguito a una serie di episodi spiacevoli, la Spears ha perso la custodia dei figli per poi essere trasferita in un reparto psichiatrico con trattamento sanitario obbligatorio. I giudici le hanno affidato come tutori e padre Jamie e procuratore Andrew Bullet, dando loro il completo controllo e dei suoi beni. Dopo varie battaglie, nel 2015 è riuscita a riottenere la custodia completa dei figli. Ciò dimostra che non ha avuto vita facile. Fatto sta che in questi giorni la sentenza del giudice Brenda Penny ha stabilito di estromettere il padre dal suo incarico. Questo significa che non si occuperà più lui del patrimonio della figlia. Secondo il giudice la situazione stava assumendo una brutta piega, in quanto questa faccenda sì concluderà il prossimo 12 novembre. È la data in cui ci sarà l’udienza che definirà il termine concreto della tutela.

Verso la sentenza definitiva

L’avvocato Matthew Rosengart è stato chiaro nell’esprimere un pensiero a riguardo, dal momento che reputa l’uomo una figura negativa nella vita della cantante: “Britney Spears si merita di svegliarsi domani senza suo padre come tutore”. Dalla controparte invece c’è l’avvocato difensore Vivian Thoreen che dà un parere del tutto opposto: “Il Signor Spears ha servito fedelmente e legalmente, in modo impeccabile”. Per il momento il giudice ha affidato il controllo provvisorio del suo patrimonio al contabile John Zabel mentre Jodi Montgomery si occuperà del suo benessere psicofisico.

