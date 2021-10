I Bastardi di Pizzofalcone, terza puntata: Rai Uno cambia la data della messa in onda

Il prossimo 4 ottobre non sarà trasmessa la serie I bastardi di Pizzofalcone, infatti i nuovi episodi sono stati spostati ed anticipati, andiamo a vedere la nuova data in cui verranno proposti su Rai Uno ed i motivi di tale spostamento.

I motivi dello spostamento de I bastardi di Pizzofalcone

La decisione di spostare I bastardi di Pizzofalcone è dipeso dalle elezioni amministrative 2021, ragion per cui Rai 1 ha deciso di inserire uno speciale di Porta a Porta, nelle stesse ore in cui si chiuderanno i seggi, per la precisione alle ore 15 di lunedì, dopo l’apertura per la giornata di domenica. Ricordiamo come si voterà in ben 1349 comuni in tutta Italia, tra cui la Capitale Roma ed altri 5 capoluoghi di regione come Milano, Napoli, Bologna, Torino e Trieste.

Questa serie si ispira al libro omonimo di Maurizio De Giovanni e narra le vicende di un distretto situato vicino a Napoli, dove quattro agenti implicati in episodi di malaffare vengono rimpiazzati da scarti di altri uffici. I nuovi arrivati se la dovranno vedere in casi apparentemente amministrativi, ma la situazione cambierà radicalmente nel giro di poco tempo. I bastardi di Pizzofalcone sono arrivati alla terza stagione, di cui Rai Uno ha trasmesso le prime due puntate.

Quando verrà trasmesso

Per quanto riguarda la terza puntata della nuova stagione, invece del consueto appuntamento del lunedì sera, il nuovo episodio sarà anticipato di un giorno, e sarà visibile su Rai Uno domenica 3 ottobre, invece del 4, per poi ritornare ad essere collocato nel primo giorno della settimana a partire dai prossimi episodi.

I successivi sono in programma dall’11 al 26 ottobre, in quanto saranno 6 gli episodi previsti in tutta la terza stagione. Negli ultimi appuntamenti, la serie con protagonisti Alessandro Gasmann, Tosca D’Aquino, Carolina Crescentini e Massimiliano Gallo, avevano visto Luigi avere problemi con l’alcol. Il seguito ci sarà dunque a partire da questa domenica alle ore 21 e 25, su Rai Uno in prima serata.