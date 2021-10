Che Tempo Che Fa, prima puntata della stagione: tutti gli ospiti di domenica 3 ottobre di Fabio Fazio

Parte la nuova avventura di Che tempo Che fa con la prima puntata, la trasmissione di Fabio Fazio inizia con due ospiti musicali come Brian May de i Queen e Fedez, non mancheranno poi gli interventi comici di Luciana Littizzetto e di Nino Frassica.

La nuova edizione del programma

Sta per partire la 19esima edizione di Che tempo che fa, trasmissione ormai diventata maggiorenne dallo scorso 13 settembre. Dal 3 ottobre Fabio Fazio sarà il padrone di casa del programma, al secondo anno di fila su Rai 3, laddove era iniziato tutto nel 2003, poi nel 2017 il passaggio su Rai 1 ed un paio di anni dopo sul 2.

Confermato alla regia, Stefano Vicario, l’appuntamento del talk sarà settimanale e proposto ogni domenica in prima serata. Nel programma, oltre ai confermati Frassica, Littizzetto, Lagerback e Marzullo ci saranno fissi per ogni puntata, Tullio Solenghi e Massimo Lopez, in passato facenti parte de Il Trio, con la presenza a loro fianco dell’indimenticata Anna Marchesini.

Chi sarà presente come ospite

Il primo grande ospite della 19edizione del programma sarà Brian May, storico chitarrista dei Queen, il quale presenterà il suo ultimo libro, volto a ripercorrere il mezzo secolo della band inglese, raccontando anche aneddoti sulla sua passione per la foto e l’astronomia, passando per le riprese del film Bohemian Rhapsody, in cui si racconta la storia del gruppo rock e del suo indimenticato frontman e cantante, Freddie Mercury. Inoltre, il noto musicista ha affermato come con il suo complesso ripartirà nel 2022 con un tour, tra cui vi saranno due tappe italiane a Bologna.

Per quanto riguarda gli altri ospiti, ci sarà Fedez, alla sua prima volta in Rai dalla polemica scattata in seguito al concerto del Primo Maggio. Insieme al rapper, anche Achille Lauro ed Orietta Berti, reduci dal successo estivo con Mille. Durante la prima puntata della trasmissione saranno presenti anche il regista ed attore Nanni Moretti ed il virologo Roberto Burioni. Che tempo che fa ripartirà da domenica 3 ottobre a partire dalle ore 20 su Rai Tre.