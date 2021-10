Domenica In, anticipazioni 3 ottobre: tutti gli ospiti di Mara Venier

Mara Venier, dopo la solita pausa estiva, è tornata nello studio di Domenica In per fare compagnia agli italiani nel fine settimana. Secondo le anticipazioni domani, domenica 3 ottobre, avrà modo di intervistare due grandi ospiti d’eccezione. Ecco di chi si tratta.

Ospiti d’eccezione per Mara Venier

Domenica in è il programma televisivo che va in onda ogni domenica pomeriggio e lo scopo è intrattenere il pubblico con argomenti di varia natura. Ci sono tanti ospiti che vengono intervistati al centro dello studio, non manca il divertimento e il merito è senza dubbio di coloro che hanno il timone della conduzione. Da qualche anno gli italiani hanno modo di vedere Mara Venier questa veste di conduttrice. Il programma vanta di ben 46 edizioni e il suo ideatore è stato il grande e indimenticabile Corrado. Come consuetudine non mancano delle notizie inerenti alle anticipazioni di ogni appuntamento domenicale sul web. Secondo quelle inerenti alla puntata di domani, 3 ottobre, la Venier avrà modo di ospitare personaggi di spicco nella terza puntata di questa edizione.

Due artiste d’eccezione

Nello studio Mara Venier avrà modo di dialogare con le famose gemelle Alice ed Ellen Kessler che parleranno della loro vita a ruota libera. Le due donne sono state le icone degli anni ’70 e hanno fatto letteralmente impazzire il pubblico maschile con la loro strepitosa bellezza e coreografie davvero belle. Le due donne sono nate a Nerchau il 20 agosto 1936 e hanno avuto un grande successo in Italia a partire dagli anni ’60. Il loro esordio è avvenuto partecipando alla trasmissione televisiva Giardino d’inverno. Successivamente si sono divise tra programmi televisivi, cinema e teatro. Hanno anche fatto parte del cast di Studio uno, in cui hanno cantato la sigla di apertura da-da-un-pa. Poi nel 1986 sono tornate in Germania, ma tornavano spesso in Italia per partecipare alle trasmissioni televisive. Nel 2011, dopo 30 anni di assenza dal palcoscenico, sono tornate in scena nei teatri italiani come protagoniste di alcuni musical. Inoltre sono state anche invitate alla seconda serata del Festival di Sanremo 2014. La produzione, come sempre, realizzerà dei video in cui verranno messe in risalto le tappe più importanti della loro carriera.

La sfida del weekend

Una buona parte del programma avrà come argomento principale la questione del Covid-19. Inevitabile sarà anche parlare anche del Green pass, delle opposizioni mosse da coloro che non hanno intenzione di fare il vaccino e tanto altro ancora. Fatto sta che darà Mara Venier del filo da torcere a Maria De Filippi. Infatti quest’anno il talent show Amici andrà in onda verso le 14:00 del pomeriggio di ogni domenica e per questo ci sarà una sfida agli ascolti con la Rai. Chi la spunterà? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

