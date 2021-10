Gabriel Garko parla della per la prima volta del suo nuovo compagno: “Mi piace veramente tanto”

Gabriel Garko è uno degli attori del mondo dello spettacolo italiano più amato degli ultimi anni. L’anno scorso ha deciso di fare coming out nella casa del Grande Fratello Vip 5 e oggi è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma. Ecco di che si tratta.

Nuova fiamma per Gabriel Garko

Gabriel Garko per anni ha letteralmente fatto impazzire il pubblico femminile in ruoli di fiction d’eccezione. Basta pensare a Tonio Fortebracci, protagonista assoluto di L’Onore e il rispetto. Ha iniziato a scalare la vetta del successo quando ha vinto il concorso Il più bello d’Italia, gestito da Lele Mora. Ha iniziato a lavorare per dei fotoromanzi e ha esordito come protagonista nel cortometraggio Troppo caldo con Francesca Dellera. È stato anche un volto noto de Il bello delle donne in onda dal 2001 al 2003 sulla Mediaset. Il vero successo è arrivato quando ha ottenuto il ruolo del mafioso nella fiction di Salvatore Samperi. Poi è stato contattato anche da Leonardo Pieraccioni per partecipare al suo film Una moglie bellissima. Per quanto riguarda la vita privata è spesso stato al centro del gossip per le sue relazioni con donne bellissime: Manuela Arcuri, Serena Autieri, Eva Grimaldi, Adua Del Vesco. Tuttavia adesso sta facendo parlare di sé per la sua nuova fiamma. Ecco chi avrebbe conquistato il suo cuore.

“Non c’entra nulla con la mia professione”

Gli italiani ricorderanno senza dubbio quando si è recato nella casa del Grande Fratello Vip per fare coming out di fronte ad Adua del Vesco, ovvero la sua ex fidanzata, ma per finta. Subito dopo è stato visto con il collega Gabriele Rossi. È stato paparazzato anche in compagnia di Tommaso Zorzi, però sembra che ora nella sua vita ci sia un altro uomo. Nello studio di Silvia Toffanin ha fatto una dichiarazione importante: “Non sono single. Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale. Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto…Mi piace veramente tanto”. I fan possono stare tranquilli, potranno seguire l’intera intervista domenica 3 ottobre nello studio di Verissimo. L’attore ha colto l’occasione anche per parlare di un’ipotetica paternità.

“Penso che sarei anche un buon padre”

“Il desiderio di diventare padre c’è. Mi piacerebbe tanto. Penso che sarei anche un buon padre, ma avrei molta paura per la società attuale. Non so se mi piace questo mondo di oggi e non so se mi farebbe piacere mettere al mondo una vita che poi deve vivere in un futuro che non sappiamo come sarà…Da single non posso adottare per la legge italiana…L’unica possibilità sarebbe la maternità surrogata, ma anche quelli in Italia non si può fare”. Ecco le sue parole in merito a un argomento che sembra toccarlo nel profondo.

