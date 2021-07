Gabriel Garko e Serena Autieri: la verità sulla loro storia d’amore

Gabriel Garko e Serena Autieri: tutta la storia dei due vip, fatta di menzogne e clamorose congetture della stampa.

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata una delle più memorabili dall’inizio del reality show. Non solo perché è stata la più lunga di sempre (169 giorni), ma anche perché è stata il teatro di una rivelazione incredibile da parte di una delle celebrity più note del mondo dello spettacolo. Gabriel Garko, infatti, è entrato nella casa più spiata d’Italia per leggere una lettera all’attrice Adua Del Vesco, concorrente e sua ex fidanzata, dove ha fatto coming out, rivelando che la storia con lei era tutta una farsa.

Le relazioni di Gabriel Garko

La dichiarazione di Gabriel Garko ha alzato un polverone e ha rivelato l’esistenza di una relazione durata 11 anni con un ragazzo di nome Riccardo e un’altra più recente con il collega attore e ballerino Gabriele Rossi. Ma non solo, la confessione dell’attore ha gettato una luce completamente nuova sulle storie avute in passato. Oltre ad Adua Del Vesco, infatti, il modello torinese ha avuto una breve storia con la collega Manuela Arcuri ai tempi de Il peccato e la vergogna, e una relazione (a questo punto presumibilmente finta) con l’attrice Eva Grimaldi, con la quale ha convissuto per otto anni tra la fine degli anni ’90 e i primi del 2000.

Il presunto flirt con Serena Autieri

A queste storie, si aggiunge anche un presunto flirt con Serena Autieri nel periodo de L’onore e il rispetto. Una relazione che nel lontano 2006, la stampa ha raccontato come un grande amore. Sul settimanale Diva e Donna di allora si leggeva: “Passione sul set della fiction ‘L’onore e il rispetto’ prossimamente in onda su Canale 5. Durante le riprese, si è assistito a un va e vieni furtivo di Gabriel Garko, 31 anni, nei camerini di Serena Autieri, 29, sua partner sul set, sbocciato nell’apparizione ufficiale della coppia alle nozze dell’ex di lui, Eva Grimaldi. Gabriel e Serena stanno insieme da due settimane ma pare che ci sia già stato tra loro qualche problema. Le foto di Gabriel e Serena innamorati sono state pubblicate sul settimanale ‘Diva e Donna’ e giungono puntuali a confermare il gossip che circolava da un po’ sul set della fiction in cui entrambi lavorano”.

La dichiarazione dell’attrice

Un amore che ad oggi appare come una grande messa in scena e che la stessa Serena Autieri, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha smentito con un certo fastidio: “Io e Gabriel Garko non siamo mai stati insieme. Abbiamo fatto una fiction insieme, quindi ci siamo visti, siamo usciti insieme, ma non siamo mai stati fidanzati. Io adesso sono una donna sposata, con una figlia quindi cambierei argomento”. Stanca delle congetture sul suo rapporto con Gabriel Garko, Serena Autieri ha deciso di mettere fine ai rumors, soprattutto dopo che nel settembre 2010 ha sposato a Spoleto il manager Enrico Griselli, con il quale ha avuto una figlia tre anni dopo.