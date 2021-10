Samira Lui: età, vita privata, modella, Miss Italia | Tutto sulla nuova professoressa de L’Eredità

Nuova edizione, nuova professoressa: ecco chi accompagna Flavio Insinna nella conduzione delle nuove puntate de L’Eredità.

Il 27 settembre ha preso ufficialmente il via la ventesima edizione di L’Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna in fascia preserale su Rai 1. Vincitore di quasi 10 Premi Regia Televisiva, si tratta di uno dei programmi di maggiore successo e, con oltre 4600 puntate, il quiz più longevo della televisione italiana. Dopo l’assenza del pubblico dovuta alla pandemia da Covid-19, quest’anno ritornano, anche se in forma ridotta, gli spettatori in presenza e alla professoressa Ginevra Pisani si aggiunge un nuovo volto: quello della modella Samira Lui.

Chi è la nuova professoressa Samira Lui

Nata a Udine da padre senegalese e madre italiana, Samira Lui non è un volto completamente sconosciuto al pubblico italiano. La nuova professoressa de L’Eredità, infatti, ha partecipato come concorrente alla 78esima edizione di Miss Italia. Lo storico concorso di bellezza è andato in onda il 9 settembre 2017 dal Palazzo del Turismo di Jesolo. La serata, trasmessa in simulcast da LA7 e LA7d, è stata condotta da Francesco Facchinetti con la partecipazione di Roberta Lanfranchi nel ruolo di inviata dal backstage.

Samira Lui a Miss Italia 2017

In quell’occasione, la nuova professoressa de L’Eredità ha sfiorato per un pelo la vittoria. In finale, infatti, a vincere è stata Alice Rachele Arlanch, dove partecipava con il numero 07. Con il 61% dei voti, ha battuto la veneta Laura Codén e appunto Samira Lui, che si è classificata al terzo posto. Una soddisfazione a metà che, tuttavia, ha portato la modella ad essere scelta come nuovo volto del popolare game show di Rai 1. Decisamente un bel traguardo!

La nuova esperienza a L’Eredità

Samira Lui sembra davvero entusiasta del suo nuovo ruolo a L’Eredità. Sul suo profilo Instagram, già seguito da più di 50mila follower, accanto agli scatti che la ritraggono in momenti di relax o nel bel mezzo di uno shooting, ora ci sono anche quelli che la immortalano nello studio 4 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi (ex Dear) a Roma, da dove va in onda il popolare game show.

L’Eredità: novità per l’edizione 2021

Oltre a misurarsi con un nuovo ruolo, Samira Lui per l’edizione 2021 de L’Eredità si è trovata a misurarsi anche con nuovi giochi. Il primo è Una lettera, che prende il posto de L’una o l’altra. Ad ogni concorrente viene presentata una parola insieme a una definizione: il concorrente deve aggiungere, togliere o sostituire una lettera dalla parola per fare in modo che risponda alla definizione. Se indovina, il turno passa al concorrente successivo, altrimenti se commette due errori sarà a rischio eliminazione. La seconda novità è 2 passi dalla Ghigliottina. In questa prova, i tre concorrenti rimasti in gara devono rispondere a 2 domande di cultura generale (abbinate a 2 argomenti). Inizia il partecipante che ha accumulato il montepremi più alto nella manche precedente: se risponde correttamente, passa alla seconda domanda, altrimenti passa nelle mani del giocatore successivo, il quale tenta a sua volta di rispondere, e così via. Il concorrente che risponde correttamente alla seconda e ultima domanda accede al gioco finale e tenta di portarsi a casa il montepremi accumulato.