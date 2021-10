Principessa Mako di Giappone dopo le nozze volerà negli Stati Uniti per amore: tutta la storia

La principessa Mako di Akishino finalmente potrà realizzare il suo sogno d’amore: convolerà a nozze con il fidanzato Kei Komuro dopo anni di attesa. Ecco quando ci saranno le imminenti nozze e quali saranno le conseguenze della scelta di sposare un non appartenente alla nobiltà.

Nozze imminenti per Mako e Kei

Mako di Akishino è una principessa della famiglia imperiale del Giappone. Figlia del principe e della principessa Akishino, nata a Tokyo il 22 ottobre 1991, ha studiato presso le scuole femminili. Ha ottenuto la popolarità quando dei video di lei con la divisa scolastica sono stati divulgati sul web. Si è laureata nel 2014 in arte e beni culturali presso l’Università di Tokyo. Dopo 2 anni è diventata ricercatrice del museo dell’Università Imperiale di Tokyo. Per motivi di lavoro ha viaggiato molto, dunque ha avuto la possibilità di visitare El Salvador, Honduras, Paraguay e Bhutan. Ciò dimostra che è una donna che si dedica anima e corpo al proprio lavoro. Per quanto riguarda la vita privata nel 2017 aveva annunciato il suo matrimonio con Kei Komuro, un suo ex compagno di studi e non appartenente alla nobiltà. Per una serie di motivi il matrimonio è stato rimandato per anni, ma nel 2020 c’è stata una svolta: il padre ha provato le nozze. Di conseguenza era stato confermato che sarebbe stato celebrato nel 2021. Infatti da qualche ora è arrivata la comunicazione ufficiale.

Dopo le nozze Mako vola verso gli Stati Uniti d’America

La data è stata confermata dall’agenzia Imperiale: la principessa si sposerà il prossimo 26 ottobre dopo ben 4 anni di attesa. Come se non bastasse l’agenzia ha aggiunto che la principessa soffre di stress causato dalla lettura dei commenti offensivi sul fatto che si sposi con una persona che non ha nobili origini. Secondo fonti attendibili pare che utilizzerà i soldi che le spettano per poter condurre una vita dignitosa una volta sposata. Del resto è ben risaputo che le donne che si uniscono in matrimonio con un borghese perdono il legame di appartenenza alla famiglia imperiale. Mako ha dichiarato che lascerà il Giappone per recarsi negli Stati Uniti, dove il futuro sposo vuole trovare lavoro.

La forza dell’amore

Tutti sono a conoscenza del fatto che il principe Harry si è allontanato dalla famiglia reale perché ha deciso di vivere altrove con la moglie Meghan. Lo stesso farà la principessa per amore del futuro sposo. Non solo perderà qualsiasi carica imperiale, ma sarà esclusa dal discorso di eredità dei beni. Infatti una legge del 1947 obbliga le donne di stirpe reale a sposare un esponente della nobiltà per poterne far parte. Inoltre Mako ha rinunciato alle cerimonie formali del fidanzamento per valutare dei festeggiamenti più sobri.

