Serena Enardu, scatto in bikini: l’ex gieffina infiamma i social

Serena Enardu è nota anche per aver partecipato a una delle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip con l’intento di riconquistare il fidanzato storico Pago. Di recente ha mandato in delirio il web con la condivisione di uno scatto in costume. Ecco come si è mostrata per la gioia degli utenti social.

Il percorso televisivo di Serena Enardu: da UeD al Gf Vip

Serena Enardu con la sorella gemella Elga si è fatta conoscere dagli italiani per aver partecipato al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi in qualità di troniste. Serena ha avuto modo di conoscere grazie all’esperienza del trono il corteggiatore Giovanni Conversano. Insieme sono andati via mano nella mano, ma le loro strade si sono separate. Dopo anni di assenza dal piccolo schermo Serena ha deciso di mettersi alla prova con il cantautore Pago nel reality Temptation Island Vip. Nel villaggio delle fidanzate si è avvicinata tanto al tentatore Alessandro Graziano e ciò ha causato la loro rottura. Pago si è rimesso in gioco nel reality più noto d’Italia, così lei ha chiesto alla produzione di poter entrare con lo scopo di chiedergli un’altra possibilità e così è successo. Purtroppo a nulla è servito, dal momento che non sono riusciti a ricucire il rapporto. Attualmente pare che Serena stia frequentando un altro. Il gossip non sta parlando di lei solo per questioni sentimentali, ma anche per uno degli ultimi scatti che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Serena, una dea sul web

Nella foto in questione Serena si mostra con un costume rosso a due pezzi che lascia poco spazio all’immaginazione. Ha una fisicità tale da far invidia alle più giovani e da poco ha cambiato look: la frangetta non fa altro che mettere ancor di più in risalto i perfetti lineamenti del suo viso. Ha ricevuto tantissimi like e commenti positivi, chiaro segno che è molto seguita e amata sui social. “L’estate dentro”, ecco cosa ha scritto nella didascalia che accompagna lo scatto mozzafiato.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip, le sorelle Selassié non sono davvero Principesse: hanno ingannato tutti?

Semplice amicizia o altro?

Secondo ciò che sta circolando sul web da qualche ora, pare che ci sia del tenero tra Serena e il pilota di moto GP Jorge Lorenzo. I dubbi sono sorti nel momento in cui hanno realizzato delle storie particolari con stessi scenari e aperitivi nello stesso hotel in Sardegna. I diretti interessati sono intervenuti per riferire che tra loro c’è solo una semplice amicizia, in quanto l’uomo avrebbe molto legato con il figlio di lei Tommaso. Tuttavia molti credono che potrebbe esserci ben altro. Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip, quando torna Aldo Montano? L’atleta costretto ad una nuova quarantena