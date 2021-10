Maurizio Crozza, conoscete la moglie del comico e imitatore? Lei attrice famosissima

Libri, cinema, teatro, serie TV: la vita e la carriera di Carla Signoris, non soltanto “moglie di Maurizio Crozza”.

Comico, imitatore e conduttore televisivo, Maurizio Crozza è stato uno dei volti principali di LA7: tra le sue irriverenti trasmissioni, Crozza Italia, Crozza Alive, Italialand, Crozza nel Paese delle Meraviglie, Fratelli di Crozza e chi più ne ha più ne metta. Di recente è apparso sulle reti Mediaset, recitando una parte in Masantonio – Sezione scomparsi, serie TV trasmessa su Canale 5. Ma non è della sua carriera che oggi vogliamo parlare, quanto della donna con cui ha scelto di condividere la sua vita: Carla Signoris. Si conoscono da quando avevano 16 anni, sono sposati dal ’92 e hanno due figli: Giovanni e Pietro, apparsi nell’edizione 2010 di Crozza Alive in diversi sketch e ne La TV delle ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018 del 2018.

Chi è Carla Signoris

Attrice, comica e conduttrice televisiva italiana, Carla Signoris è un volto noto del mondo dello spettacolo. La sua carriera inizia nel 1980, quando debutta con La bocca del lupo, con Lina Volonghi per la regia di Marco Sciaccaluga. Oltre alle altre produzioni del Teatro Stabile di Genova, partecipa a L’orologio americano di Arthur Miller con la regia di Elio Petri. Nel corso della sua vita professionale non abbandona mai l’attività teatrale, sua vera grande passione: tutti spettacoli a cui ha partecipato, a partire dal 1983, sono stati diretti dall’amico Giorgio Gallione, ad eccezione di Cinecittà, del 1984, per la regia di Antonio Calenda.

Il debutto in televisione

Il debutto in televisione avviene nel 1992 nel programma Avanzi, con il gruppo cabarettistico dei Broncoviz. Partecipa al programma per due anni, dopodiché collabora con Serena Dandini e Corrado Guzzanti nella trasmissione Tunnel. Dopo questa esperienza, si allontana del piccolo schermo per tornarci solo nel 2002 in compagnia di Gene Gnocchi a Quelli che il calcio e La grande notte.

Da Colorado Cafè al suo primo libro

Nel 2005 conduce il programma Colorado Cafè in compagnia di Rossella Brescia, poi decide di collaborare con il marito nella realizzazione del programma satirico Crozza Italia. Nel 2008 e nel 2010 prende parte alle due stagioni della serie TV Tutti pazzi per amore. e contemporaneamente firma sul mensile Velvet di Repubblica una rubrica dal titolo Ho sposato un deficiente, da cui trae il suo primo libro, pubblicato nel 2008.

LEGGI ANCHE: Fratelli di Crozza, nuova stagione: data di inizio e ospiti di Maurizio Crozza

Nastri d’argento e non solo

Per lei arriva anche il tempo dei riconoscimenti. Vince due Nastri d’argento, uno nel 2012 come migliore attrice di cortometraggio per Countdown, l’altro nel 2017 come migliore attrice non protagonista per Lasciati andare. Nel 2019 le viene anche assegnato il Premio Flaiano per la migliore interpretazione femminile in L’agenzia dei bugiardi e Ma cosa ci dice il cervello. Al momento, Carla Signoris è alle prese con Le fate ignoranti, adattamento televisivo del film di Ferzan Özpetek. Qui interpreterà Veronica, donna borghese, viziata, invadente ma simpatica. Curiosi di vederla?