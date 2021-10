Arena ’60 ’70 ’80, seconda ed ultima puntata: gli ospiti del 2 ottobre di Amadeus

Questa sera si svolgerà la seconda ed ultima puntata della trasmissione Arena ’60 ’70 ’80, evento tv condotto da Amadeus, andiamo a vedere gli ospiti musicali presenti a Verona, i quali ripercorreranno i successi di quel periodo in una serata piena di musica e di ricordi.

Chi sarà presente

La settimana scorsa si era svolta la prima puntata di Arena ’60, ’70 e ’80, come da titolo del programma, diversi artisti di quei 3 decenni si sono esibiti nel suggestivo luogo veronese per dare vita alle loro performance con canzoni di quell’epoca. Gli artisti presenti erano stati molteplici, da quelli stranieri come Samantha Fox agli Europe, passando per Umberto Tozzi, Alan Sorrenti, Maurizio Vandelli, Edorardo Vianello, Orietta Berti e Loredana Bertè.

Per quanto riguarda la serata odierna, in rappresentanza degli anni ’60 ed i ’70 si esibiranno: Edoardo Vianello, Peppino di Capri Patty Pravo ed i Village People. Per il decennio degli ’80 ci saranno gli Alphaville, Opus, Tony Hadley de i Spandau Ballet, Gazebo, Gianna Nannini, Sabrina Salerno, Donatella Rettore e Raf. Ognuno di loro porterà i successi di quel periodo con cui si sono affermati al grande pubblico.

Quando poter vedere l’evento

Le due serate sono state registrate all’Arena di Verona lo scorso 12 e 14 settembre e riproposte in altrettante puntate il sabato sera. Riguardo alla prima serata, trasmessa giorno 25, il riscontro del pubblico è stato piuttosto positivo, con circa 3,9 milioni di spettatori sintonizzati su Rai Uno per seguire l’appuntamento ed una percentuale di share di poco superiore al 21%.

Quanto proposto questa sera sarà l’ultima puntata trasmessa dal programma di Amadeus, l’evento verrà trasmesso su Rai Uno a partire dalle ore 21 e 25, quando lo stesso conduttore avrà terminato con I soliti Ignoti. Ricordiamo come Arena ’60, ’70 e ’80 potrà essere seguita in streaming su Rai Play ed ascoltato su Radio 2.