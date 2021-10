Alessandro Siani, perché ha scelto questo nome d’arte? Tutta la verità

Alessandro Siani è uno degli attori più amati dagli italiani degli ultimi anni. Adesso è seduto dietro il bancone di Striscia la notizia con la bellissima Vanessa Incontrada e sta regalando tanti sorrisi al fedele pubblico. Molti non sanno che si chiama Alessandro Esposito e perché ha scelto di cambiare cognome. Ecco il motivo di tale decisione.

La strabiliante carriera di Alessandro Siani

Nato a Napoli il 17 settembre 1975, Alessandro Siani è un attore, comico, sceneggiatore, regista, scrittore e produttore cinematografico. È un artista a tutto tondo e grazie alla sua simpatia e solarità è entrato nel cuore degli italiani. Ha iniziato la sua carriera in un locale a Napoli in qualità di cabarettista. Il suo esordio è avvenuto nel 1999 durante la trasmissione napoletana Telegaribald e successivamente ha avuto modo di apparire anche a Domenica In con Mara Venier e in Quelli che…il calcio con Simona Ventura. Il film che gli ha dato un enorme successo è stato Benvenuti al sud nel 2010 accanto a Claudio Bisio. Gli incassi sono stati così esorbitanti che c’è stato poi il seguito Benvenuti al Nord due anni dopo. Nel frattempo si è dedicato anche al doppiaggio e ha ottenuto un ruolo nel film La peggior settimana della mia vita che aveva come protagonisti Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi. Nel 2013 ha spopolato grazie al film Il principe abusivo con Cristian De Sica. Adesso è al timone della conduzione del programma di Antonio Ricci. Molti non sanno che il suo cognome è Esposito, dunque c’è una valida motivazione della sua scelta di cambiarlo.

In onore di un giornalista coraggioso

In poche parole Alessandro Siani ha deciso di usare il cognome Siani in onore del giornalista partenopeo Giancarlo Siani che fu assassinato dalla camorra il 23 settembre 1985. La sua cessione off ordinata dal boss Angelo Nuvoletta per volontà di Totò Riina. Il motivo dell’assassinio? Con un articolo che risale al 1985, il giornalista fece delle dichiarazioni che non piacquero ai membri della camorra.

Una moglie misteriosa

Siani tende a tutelare la sua vita privata. Infatti è sposato dal 2008 con una donna che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. I fan più curiosi non sono riusciti nemmeno a risalire al suo nome, chiaro segno che l’attore vuole tenere la sua vita lontana dai riflettori. La loro storia non ha mai avuto degli alti e dei bassi, in quanto il loro amore è sempre forte. Le persone a loro più vicine hanno dichiarato che si conoscono da prima che lui diventasse famoso. Attualmente vivono nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, nei pressi dello stadio, che ora ha il nome del calciatore Diego Armando Maradona, e hanno due figli.

