Barbara Palombelli, spunta una foto da giovane al suo debutto in tv: completamente diversa

Oggi la conosciamo come uno dei volti affermati della televisione italiana, alla guida di Forum da molti anni, ma com’era prima Barbara Palombelli? Eccola, in una foto del passato.

Barbara Palombelli è una giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica che negli anni ha saputo conquistarsi uno spazio tutto suo in tv, soprattutto alla guida di Forum.

Lo storico programma Mediaset, che porta in scena processi civili con tanto di giudice e giuria popolare, continua a raccogliere grande successo, anche dopo 30 anni dall’inizio della sua messa in onda: parte del merito va alla capacità di conduzione della Palombelli, al timone della trasmissione dal 2013.

Barbara Palombelli, la giornalista tra carriera e vita privata

Barbara Palombelli è nata a Roma nel 1953 e ha mosso i primi passi in tv in Rai. Sono molti i programmi che l’hanno vista prima collaboratrice e poi protagonista: oltre a Forum ha condotto anche “Stasera Italia” dal 2018, uno spazio di approfondimento giornalistico su casi di cronaca e temi di attualità in onda su Rete 4.

Questo per quanto concerne la sua vita professionale, ma quella privata? Barbara è sposata con Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma: dalla loro unione è nato un figlio Giorgio, ma i due sono genitori anche di tre figli adottivi, Francisco, Monica Rutelli e Serena che ha partecipato al Grande Fratello 16, nella versione Nip.

LEGGI ANCHE –>Barbara Palombelli sulla morte di Gigi Proietti: “Ora tutti in fila a celebrarlo, ipocriti”

Scavando negli archivi televisivi è facile trovare dei reperti storici che riguardano proprio i personaggi che affollano attualmente il piccolo schermo italiano. In un’intervista che risale al 1994 Barbara Palombelli, finita di recente al centro di un’enorme polemica rimbalzata da un lato all’altro dei social, si racconta ad Ambra Angiolini a Non è la Rai e fa luce sul suo passato e sulle esperienze che l’hanno vista coinvolta quando era appena adolescente. Alle ragazze del programma la Palombelli racconta un po’ tutto il suo percorso, cominciando dalle sue prime cotte, risalenti a 11 anni, quando si dichiarava follemente innamorata del figlio di un farmacista di poco più grande di lei.

Barbara Palombelli a Non è la Rai nel 1994: la foto da giovane

Barbara ha parlato anche della sua carriera: la donna ha deciso di mettersi a lavorare fin da subito, già a 15 anni, come segretaria in una scuola di danza per non pesare sulle spalle dei genitori. Nel 1994, all’epoca dell’intervista suo marito, Francesco Rutelli era il primo cittadino della Capitale e la giornalista ha parlato anche del matrimonio con il politico, avvenuto nel novembre del 1982, con una cerimonia molto semplice. Barbara ha raccontato di essersi sposata senza abito da sposa e con pochissimi invitati: c’erano solo loro, sua madre e il padre di Rutelli.

LEGGI ANCHE –>Forum: sapete quanto vengono pagati gli attori delle cause? | In pratica è un lavoro

Dalle foto tratte da quell’intervista di 26 anni fa la donna appare con lo stesso elegante portamento che abbiamo imparato a conoscere seguendola in tv. Non sembra passato tutto questo tempo dalla giovane giornalista che sorride alle ragazze di Non è la Rai alla presentatrice affermata che accoglie tutti i giorni il pubblico italiano nei suoi spazi televisivi.