Avete mai visto i fratelli di Anna Tatangelo? Chi sono Silvia, Giuseppe e Maurizio

La bellissima cantante Anna Tatangelo è molto amata dagli italiani per la sua indiscussa professionalità. A breve debutterà nel piccolo schermo per la prima volta in qualità di conduttrice nel programma Scena da un matrimonio. In tanti non vedono l’ora di assistere alla sua nuova avventura televisiva. Sarà sicuramente un successo e fondamentale è il sostegno della numerosa famiglia. I fan conoscono bene la sorella Silvia e i fratelli Giuseppe e Maurizio.

Nuova avventura televisiva per Anna Tatangelo

Oggi, sabato 2 ottobre, andrà in onda la prima puntata di Scene da un matrimonio su canale 5. Si tratta di un format storico che riparte con lo scopo di emozionare il pubblico. Nella puntata saranno al centro dell’attenzione Rosita e Riccardo, due ragazzi che vivono in provincia di Livorno. Racconteranno che sono stati costretti a rimandare alle nozze a causa della pandemia. Inoltre Rosita non nasconderà la paura che ha avuto per la nonna Maria perché si è ammalata. La sua paura era non festeggiare con lei il giorno più importante della sua vita, però per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi. Da esterna la Tatangelo spiegherà ogni singola tappa del loro cammino che li porterà verso l’altare. Per lei si tratta una nuova avventura, ma i fan sono convinti che riuscirà a ottenere grandi soddisfazioni. L’affetto e la calorosità della sua famiglia incidono tantissimo sul suo lavoro. Ecco delle info interessanti sui fratelli.

Un profondo legame tra fratelli e sorelle

Anna Tatangelo e i fratelli nel periodo dell’adolescenza andavano con i genitori nei mercati per aiutarli nelle vendite di ciambelle. Infatti la famiglia ha un forno che produce dei prodotti alimentari specifici di Sora. Silvia è la sorella maggiore ed è molto diversa da lei, dato che ha occhi e capelli chiari. Il legame tra le due è talmente profondo che la cantante è stata la sua testimone di nozze nel 2015. Poi c’è Maurizio, ovvero il figlio più impegnato nell’azienda di famiglia. Lui porta avanti la tradizione culinaria avviata con il padre Dante Tatangelo. Infine c’è Giuseppe e anche lui è un maestro del forno. Tuttavia ha aperto un’attività tutta sua. Per quanto riguarda la loro vita privata si sa ben poco vivo, ma i tre sono consapevoli del fatto che è difficile passare inosservati con una sorella molto famosa. Tutti sono concordi nel dire che la bellezza è una caratteristica della famiglia Tatangelo.

Nuovo amore per la cantante

Gli italiani sanno bene che la Tatangelo ha avuto una relazione con Gigi D’Alessio. Quest’ultimo ora è felice accanto a Denise Esposito che lo renderà padre prossimamente. Anna, invece, è uscita allo scoperto con il rapper Livio Cori. Per ora le cose stanno andando a gonfie vele e i fan sono contenti perché finalmente il loro idolo ha riacquistato il sorriso.

