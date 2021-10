Scene da un Matrimonio, anticipazioni sabato 2 ottobre: Anna Tatangelo debutta su Canale 5

Nel primo pomeriggio di sabato 2 ottobre andrà in onda il primo episodio della nuova edizione di Scene da un Matrimonio condotto da Anna Tatangelo, ecco alcune anticipazioni sullo show.

Sabato 2 ottobre segna l’inizio di una nuova avventura per Anna Tatangelo nel ruolo di conduttrice di Scene da un Matrimonio, programma che mette al centro l’amore e prova a raccontare il percorso di una coppia verso il fatidico “sì” tra ansie, dubbi e perplessità. Il tutto sarà raccontato ai telespettatori attraverso le testimonianze dei diretti interessati oltre che di parenti e amici vicini ai futuri sposi.

Scene da un Matrimonio anticipazioni sabato 2 ottobre

Nel primo appuntamento Anna Tatangelo racconterà la storia di Rosita e Riccardo da Castiglioncello in provincia di Livorno. La coppia celebrerà il grande giorno in un meravigliosa villa sul mare in una splendida giornata estiva. Rosita prima di conoscere Riccardo ha fatto la conoscenza della sua futura suocera, dopo essersi iscritta 4 anni fa a un corso di estetica tenuto nella scuola di proprietà della donna, la signora Laurita. La loro non è stata una relazione facile, fatta di alti e bassi e inaspettati colpi di scena che saranno raccontati da Anna Tatangelo a partire dalle 14:10 su Canale 5.

L’obiettivo di Scene da un Matrimonio

Scene da un Matrimonio si pone l’obiettivo di raccontare un momento così importante da un punto di vista interno e personale nel tentativo di far immergere i telespettatori nella vita dei futuri sposi e delle persone a loro care. Inoltre lo show proverà anche a raccogliere le testimonianze di un ritorno alla normalità dopo l’ultimo anno e mezzo, testimoniata proprio dalle celebrazioni nuziali. Infatti durante le puntate non mancheranno i festeggiamenti, il ricevimento e tutto ciò che un matrimonio italiano come si deve prevede.

Le edizioni passate

Per Scene da un Matrimonio non si tratta di un debutto televisivo, infatti lo show è stato già proposto in passato venendo trasmesso dal 1990 al 1994 su Canale 5 per poi passare a Rete 4 dove è stato messo in onda fino al 2015 con la conduzione di Davide Mengacci.