Love is in the Air, anticipazioni sabato 2 ottobre: Eda e Serkan si riavvicinano

Come di consueto nel primo pomeriggio di sabato 2 ottobre andrà in onda un nuovo episodio di Love is in the air, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che dovranno affrontare i protagonisti.

Arrivata in Italia nel maggio del 2021, Love is in the air ha tenuto compagnia al pubblico da casa durante il periodo estivo ottenendo un discreto successo grazie alle affascinanti trame e alle coinvolgenti storie d’amore. Inoltre gli ottimi risultati della serie hanno contribuito alla popolarità degli attori, in particolare di Hande Ercel e Kerem Bursin diventati delle vere e proprie star anche in Italia.

Per Serkan e Eda c’è ancora speranza

Dopo mesi di sofferenza e disperazione, Serkan è tornato sano e salvo proprio quando si pensava non ci fossero più speranze. Purtroppo però il Bolat non ricorda quasi nulla dell’ultimo anno, tanto meno la sua relazione con Eda e il matrimonio che avrebbero dovuto celebrare. Nonostante ciò il neurologo Niyazy accenderà una nuova speranza nella Yidiz, ormai rassegnata alla fine della meravigliosa storia d’amore con Serkan. Infatti il medico affermerà che malgrado il trauma subito la memoria del Bolat potrebbe tornare se correttamente sollecitata.

Ceren e Ferit

Ceren e Ferit hanno creato un legame forte, nonostante ciò si trovano spesso a scontrarsi a causa dei loro caratteri profondamente diversi. Tra loro si tratta di una guerra continua senza alcun tipo di sconto. Il ritorno di Selin in città non gioverà di certo al rapporto tra i due. Come si evolverà il rapporto della coppia?

Erdem è messo alle strette

Nel frattempo Aydan sta organizzando un party per festeggiare il ritorno di Serkan, la donna chiederà l’aiuto dei dipendenti di ArtLife, in particolare di Deniz e Ayfer, mentre Leyla e Melek si occuperanno di indagare sulla vita amorosa di Erdem.