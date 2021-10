Marta Flavi torna sul matrimonio con Maurizio Costanzo: “Rifarei tutto, ma…”

Conduttrice popolarissima negli anni Novanta, Marta Flavi è stata legata a Maurizio Costanzo per circa sei anni: il loro matrimonio si concluse per la relazione extraconiugale di lui con Maria De Filippi e, ospite di Oggi è un altro giorno, la sua ex moglie è tornata a parlare di quelle nozze.

Settanta compiuti lo scorso aprile e la verve da ragazzina: così Marta Flavi si è presentata negli studi di Serena Bortone per una intervista nel salotto di Oggi è un altro giorno. Dalla carriera in tv fino alla vita da single, passando per il chiacchierato matrimonio con Maurizio Costanzo: la conduttrice, volto popolarissimo delle reti Mediaset negli anni Novanta, si è raccontata a tutto tondo rivelando anche retroscena inediti sulle nozze con il collega.

L’unione tra la Flavi e Costanzo è stata celebrata nel 1989, i due poi si separarono sei anni più tardi e il loro matrimonio si concluse con il divorzio firmato nel 1994. Di quella relazione si è molto chiacchierato poiché, si dice, che l’amore tra i due finì in seguito alla relazione extra-coniugale del conduttore con la sua attuale moglie, Maria De Filippi. Marta Flavi, tuttavia, pare non essere affatto pentita di quanto accaduto, anzi…ai microfoni della Rai ha ammesso che avrebbe dovuto fare qualcosa per mettere fine all’unione con Costanzo con largo anticipo.

Marta Flavi, rivelazione sulle nozze con Costanzo

Accomodatasi nel salotto di Oggi è un altro giorno, Marta Flavi non ha lesinato le domande riguardanti la sua vita privata e, in particolar modo, il matrimonio con Maurizio Costanzo.

“Non ho rimpianti, rifarei tutto ma in tempi più stretti – ha confessato lei – . Magari mi separerei prima”.

La Flavi, infatti, ritiene che dopo un po’ di tempo, gli uomini attraversino un momento di declino nella coppia.

“Gli uomini dopo poco tempo iniziano a rilassarsi e andare in down, noi donne no, siamo sempre carine”, ha aggiunto lei che, ad oggi, pare essere single.

“Io sono piena di amici e tra questi ci sono alcuni corteggiatori – ha aggiunto, descrivendo il suo compagno ideale -. Deve essere una persona che rispetta la mia autonomia, un uomo che faccia l’uomo e che sappia capire che dall’altra parte c’è una donna che è anche un po’ uomo”.

Se un tempo, tuttavia, escludeva la possibilità di sposarsi per la seconda volta, oggi pare che la Flavi abbia cambiato idea.

“Mi sono sposata una volta sola e ora sono nel mood del ‘perchè no?’ Ho tanti corteggiatori”, ha fatto sapere.

Leggi anche–>Maurizio Costanzo, ricordate la sua ex moglie? Chi c’era prima di Maria De Filippi

Leggi anche–>Maria De Filippi e Maurizio Costanzo amanti | Marta Flavi: “Quando l’ho scoperto…”

Marta Flavi, è finita con il “fidanzato inglese”

Eppure, Marta Flavi ha ricevuto diverse proposte di matrimonio dopo le nozze con Maurizio Costanzo, ma ha sempre preferito “non fare la moglie”.

“Io proprio non ce la faccio a fare la moglie, non è nella mia indole, ho già provato trent’anni fa con Maurizio Costanzo, e non arrivammo al secondo anniversario”, ha confessato tempo addietro in una intervista per Grand Hotel.

Dopo Costanzo, tuttavia, la Flavi ha avuto una lunga relazione con Pierlugi, stimato notaio milanese, che le propose di diventare sua moglie. Anche quella storia, però, si è conclusa.

Recentemente si è parlato di un legame con un fidanzato inglese, ma Marta Flavi ha deciso di “licenziare” anche lui: “In realtà sta già scemando. Non dice una parola in italiano, io lo voglio italiano”.